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Deprem mi oldu? 11 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

11.08.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem mi oldu? 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki 11 Ağustos deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte 11 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi...

Deprem mi oldu? 11 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bugün ufak çapta sarsıntılar gerçekleşti. Peki Deprem mi oldu? 11 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 11 Ağustos 2022 Perşembe günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

2022.08.11 07:46:54 35.1847 25.3233 11.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.11 07:46:44 37.1117 28.5148 7.4 -.- 2.1 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.11 06:42:55 35.1852 25.2265 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.11 04:30:08 38.5033 39.3077 5.0 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.08.11 04:15:56 35.0457 25.2210 2.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.11 03:10:00 36.8398 29.1757 12.5 -.- 1.5 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.11 02:50:14 37.8262 27.3047 5.1 -.- 1.6 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.08.11 02:26:08 35.0578 25.1500 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.11 02:25:14 39.5590 25.8867 7.9 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.11 02:11:22 39.7582 41.8545 5.0 -.- 3.1 3.2 CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.08.11 01:45:36 36.3368 28.3778 73.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.11 01:04:45 39.8740 39.2038 6.4 -.- 2.2 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2022.08.11 00:48:24 38.8763 43.2212 10.7 -.- 1.0 -.- YARIMADAKOYU-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2022.08.11 00:28:17 36.4932 26.7052 145.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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kandilli rasathanesi afad
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