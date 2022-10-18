Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte 18 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasatahanesi son depremler listesi ve AFAD'ın deprem verileri vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 18 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

18 EKİM DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

2022.10.18 06:31:20 38.3573 39.0748 5.0 -.- 4.1 4.0 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.10.18 06:27:38 36.1275 29.0890 15.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2022.10.18 04:54:42 37.0790 28.4195 6.9 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.18 04:44:32 37.9233 27.2563 8.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.18 03:14:49 40.7017 32.8078 8.6 -.- 1.9 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.10.18 02:16:22 37.0010 35.9767 7.5 -.- 3.3 3.3 DOKUZTEKNE-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.10.18 02:09:27 37.0070 36.0218 9.7 -.- 2.3 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel

ELAZIĞ'DA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

Elazığ'da saat 06.31 sıralarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

