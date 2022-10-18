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Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte 18 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

18.10.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, Elazığ dahil yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde, meydana gelen sarsıntılara dair ayrıntılar anbean paylaşılıyor. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Son gelişme Elazığ'dan geldi. Peki, deprem mi oldu? İşte 18 Ekim 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte 18 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasatahanesi son depremler listesi ve AFAD'ın deprem verileri vatandaşlar tarafından merak edildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. 18 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

18 EKİM DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

2022.10.18 06:31:20 38.3573 39.0748 5.0 -.- 4.1 4.0 DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.10.18 06:27:38 36.1275 29.0890 15.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.18 04:54:42 37.0790 28.4195 6.9 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.10.18 04:44:32 37.9233 27.2563 8.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.18 03:14:49 40.7017 32.8078 8.6 -.- 1.9 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.10.18 02:16:22 37.0010 35.9767 7.5 -.- 3.3 3.3 DOKUZTEKNE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.10.18 02:09:27 37.0070 36.0218 9.7 -.- 2.3 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel

ELAZIĞ'DA 4.0 ŞİDDETİNDE DEPREM

Elazığ'da saat 06.31 sıralarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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