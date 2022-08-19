HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

19.08.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meydana gelen sarsıntılar 19 Ağustos 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi içerisinde yer aldı. Bugün şiddeti 2'yi aşan ilk sarsıntı Van'da gerçekleşirken yapılan açıklamaların ayrıntıları da merak konusu oldu. Peki Deprem mi oldu? İşte 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

2022.08.19 03:44:55 38.3753 42.7878 11.5 -.- 2.2 -.- YOLDONDU-GEVAS (VAN) İlksel
2022.08.19 02:46:25 41.1818 43.9457 5.0 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2022.08.19 02:18:22 41.2070 43.9905 5.0 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!
Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilimOnlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad az önce deprem mi oldu deprem mi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Enes Batur'un son görüntüsü hayranlarını üzdü!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

O ülke felaketi yaşıyor! "Ölenlerin çoğu tatilci"

İlginizi Çekebilir

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Sadece 24 saatte kansere etki ediyor, hastalıklara darbe vuruyor

Sadece 24 saatte kansere etki ediyor, hastalıklara darbe vuruyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Özrü kabahatinden büyük! ''Seks işçisi sandım''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.