Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

2022.08.19 03:44:55 38.3753 42.7878 11.5 -.- 2.2 -.- YOLDONDU-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.19 02:46:25 41.1818 43.9457 5.0 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel

2022.08.19 02:18:22 41.2070 43.9905 5.0 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

