Deprem mi oldu? 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu?", "Nerede, kaç büyüklüğünde sarsıntı oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 19 Ağustos 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
2022.08.19 03:44:55 38.3753 42.7878 11.5 -.- 2.2 -.- YOLDONDU-GEVAS (VAN) İlksel
2022.08.19 02:46:25 41.1818 43.9457 5.0 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2022.08.19 02:18:22 41.2070 43.9905 5.0 -.- 3.3 3.4 GURCISTAN İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:
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