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Deprem mi oldu? 20 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

20.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Eylül 2022 Salı günü meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde anbean paylaşılıyor. Bulundukları şehirde sarsıntı hisseden kişiler arama motorlarında son depremler listesini araştırıyor. Peki, 20 Eylül Salı günü deprem mi oldu, nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte 20 Eylül Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu? 20 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 20 Eylül 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesi internette araştırılıyor. Pek, Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 20 Eylül 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 20 EYLÜL 2022 SALI

2022.09.20 05:30:36 37.5362 36.3925 5.3 -.- 1.9 -.- GOKCELI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.20 05:18:57 37.9782 27.1930 5.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.20 05:14:28 38.5017 31.8277 6.8 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA) İlksel
2022.09.20 05:09:50 39.8077 26.1982 5.5 -.- 2.2 -.- GEYIKLI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2022.09.20 05:04:35 38.5910 44.4157 5.0 -.- 3.4 3.6 IRAN TURKIYE SINIR BOLGESI İlksel
2022.09.20 04:42:06 36.5027 37.0687 6.8 -.- 1.6 -.- SURIYE İlksel
2022.09.20 03:59:17 37.8942 28.9787 6.4 -.- 1.5 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2022.09.20 03:33:55 37.9755 27.1683 5.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.20 03:13:24 36.4445 27.1293 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.09.20 02:47:24 40.8628 34.5255 5.3 -.- 2.1 -.- YAVU-ISKILIP (CORUM) İlksel
2022.09.20 02:24:19 38.5965 38.7230 17.0 -.- 1.7 -.- BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2022.09.20 02:21:43 34.5570 33.5170 3.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ) İlksel
2022.09.20 01:17:57 38.4600 39.2480 3.8 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.20 01:00:38 37.8518 26.5177 6.5 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.20 00:57:08 37.0352 35.3670 19.3 -.- 1.6 -.- SARICAM (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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