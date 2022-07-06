DEPREM Mİ OLDU? 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili geçilen son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki "Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" 6 Temmuz Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DEPREM Mİ OLDU?

2022.07.06 05:32:06 39.1342 27.6702 6.7 -.- 2.4 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.07.06 04:37:06 36.6647 36.6040 9.2 -.- 3.1 3.1 KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2022.07.06 03:45:47 38.8140 43.5648 18.4 -.- 1.7 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel

2022.07.06 02:49:25 35.0953 24.0815 15.6 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.07.06 02:39:16 40.5548 30.4913 9.0 -.- 1.3 -.- BELPINAR-GEYVE (SAKARYA) İlksel

2022.07.06 02:00:27 40.1732 34.2548 7.7 -.- 1.8 -.- YUKARIBASPINAR-SUNGURLU (CORUM) İlksel

2022.07.06 00:20:19 36.9520 28.7283 10.2 -.- 1.5 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



