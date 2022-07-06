HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEPREM Mİ OLDU? 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU? 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

06.07.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini her gün anbean paylaşıyor. Peki 6 Temmuz deprem mi oldu? İşte 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 6 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili geçilen son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki "Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" 6 Temmuz Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DEPREM Mİ OLDU?

2022.07.06 05:32:06 39.1342 27.6702 6.7 -.- 2.4 -.- OGECLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.07.06 04:37:06 36.6647 36.6040 9.2 -.- 3.1 3.1 KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.07.06 03:45:47 38.8140 43.5648 18.4 -.- 1.7 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.07.06 02:49:25 35.0953 24.0815 15.6 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.06 02:39:16 40.5548 30.4913 9.0 -.- 1.3 -.- BELPINAR-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2022.07.06 02:00:27 40.1732 34.2548 7.7 -.- 1.8 -.- YUKARIBASPINAR-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.07.06 00:20:19 36.9520 28.7283 10.2 -.- 1.5 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli'de hareketli anlar! Polis ve vatandaşların her yerde aradığı kişi otların arasından çıktıDenizli'de hareketli anlar! Polis ve vatandaşların her yerde aradığı kişi otların arasından çıktı
Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladıTürk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı
500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi!500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi!
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad deprem afad deprem kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Mersin'de baba dehşeti! Ailesini katletti...

Mersin'de baba dehşeti! Ailesini katletti...

İngiltere'de istifa depremi! "Üzülerek belirtmek isterim ki..."

İngiltere'de istifa depremi! "Üzülerek belirtmek isterim ki..."

BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...

BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Dünyanın yarısından çoğu bu inanılmaz hatayı yapıyor!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Rigor Mortis’e dikkat!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.