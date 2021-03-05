HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler

05.03.2021 10:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler

Son zamanlarda depremlerin sıklaşması Büyük İstanbul depremini de tekrar gündeme getirdi. Ülkemizin deprem bölgesi olması sebebiyle vatandaşlar son zamanlarda deprem haberlerini yakından takip etmeye başladı. Mart ayında gerçekleşen son depremler araştırılıyor. Deprem mi oldu? İşte AFAD, Kandilli son depremler…

Geçtiğimiz aylarda İzmir’de yaşanan depremden sonra yaşananları vatandaşlar büyük bir üzüntüyle takip etti. Yaşanan bu deprem büyük İstanbul depremini tekrar gündeme getirdi. Ülkemizde yaşanan son depremler vatandaşlar “Deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler…

AFAD, Kandilli son depremler

Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13:16’da Yunanistan Larisa’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 3.08 km. derinliğinde gerçekleşen deprem Yunanistan’ı sarstı. Yunanistan’da meydana gelen şiddetli deprem Çanakkale’de de hissedildi. Vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun yanıtını ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler ile ilgili açıklama geldi. Bir süredir hareketli olan Ege Denizi ve Akdeniz’de hafif çaplı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler!

Kandilli Rasathanesi’nin 5 Mart 2021 Cuma günü meydana gelen depremleri ve merkez üslerini aktardığı son dakika depremler listesi şöyle…

kandilli

AFAD son depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 5 Mart 2021 Cuma günü yaşanan sarsıntıları aktardığı son depremler...

afad

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehit Korgeneral Erbaş, FETÖ'cü hain için 'vur emri' çıkarmıştı

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Çukur bitmeden imzayı attı! Ünlü oyuncudan yeni dizi sürprizi

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

HES ihbar nedir? HES ihbar nasıl kullanılır?

HES ihbar nedir?

Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü? Kazanın nasıl olduğuyla ilgili Cougar tipi helikopter pilotundan açıklama

Bitlis'teki askeri helikopter neden düştü?

İETT otobüsünde mastürbasyon yapmıştı! İğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

İETT otobüsündeki iğrenç olayla ilgili mahkemeden flaş karar

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar ve Ağrı'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar,Ağrı'da hafta sonu yasak var mı?

Ramo yeni bölüm izle | Sibel Hasan'a gerçeklerle yüzleşmesini söylüyor

Ramo yeni bölüm izle

Cumartesi ve pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.