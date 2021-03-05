Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli son depremler

Geçtiğimiz aylarda İzmir’de yaşanan depremden sonra yaşananları vatandaşlar büyük bir üzüntüyle takip etti. Yaşanan bu deprem büyük İstanbul depremini tekrar gündeme getirdi. Ülkemizde yaşanan son depremler vatandaşlar “Deprem mi oldu?” sorusunu araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler…

AFAD, Kandilli son depremler

Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13:16’da Yunanistan Larisa’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 3.08 km. derinliğinde gerçekleşen deprem Yunanistan’ı sarstı. Yunanistan’da meydana gelen şiddetli deprem Çanakkale’de de hissedildi. Vatandaşlar deprem mi oldu sorusunun yanıtını ararken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden son depremler ile ilgili açıklama geldi. Bir süredir hareketli olan Ege Denizi ve Akdeniz’de hafif çaplı sarsıntılar devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler!

Kandilli Rasathanesi’nin 5 Mart 2021 Cuma günü meydana gelen depremleri ve merkez üslerini aktardığı son dakika depremler listesi şöyle…

AFAD son depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 5 Mart 2021 Cuma günü yaşanan sarsıntıları aktardığı son depremler...





