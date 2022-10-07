Deprem mi oldu, nerede? 7 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi tarafından 7 Ekim 2022 Cuma günü paylaşılan son depremler listesi yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. Hem AFAD hem de Kandilli Rasatahanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde oldu? 7 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.10.07 06:50:30 36.7170 34.9772 8.4 -.- 2.2 -.- TABAKLAR-KARATAS (ADANA) İlksel

2022.10.07 06:36:07 38.2617 38.7922 9.6 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.10.07 06:25:59 37.0528 28.4962 5.0 -.- 1.4 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.07 06:09:29 37.0660 28.3322 12.7 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.10.07 06:05:45 37.1140 28.3265 18.5 -.- 1.5 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel

2022.10.07 05:07:47 38.6320 45.1213 5.0 -.- 2.1 -.- IRAN İlksel

2022.10.07 04:05:34 38.0815 28.8587 5.3 -.- 1.6 -.- BOZALAN-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2022.10.07 03:51:44 36.6110 35.0090 7.9 -.- 1.8 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) İlksel

2022.10.07 03:50:22 40.2027 31.8393 15.5 -.- 1.6 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.10.07 03:30:51 39.1023 28.9440 13.1 -.- 1.2 -.- BEYCE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.10.07 03:29:06 39.1322 28.9973 8.6 -.- 1.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.10.07 02:27:43 36.9630 28.9768 15.1 -.- 1.7 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.10.07 01:40:24 38.4810 44.4005 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.10.07 00:25:18 37.2757 28.0828 4.5 -.- 1.3 -.- YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

