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Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi!

22.07.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ve Kandilli deprem listesi, yaşadıkları şehirde sarsıntı yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Deprem son dakika bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her saniye kaydediliyor. Peki nerelerde deprem oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 22 Temmuz 2022 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi!

Bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm bölgelerin deprem kayıtarını listeliyor. 22 Temmuz 2022 Cuma günü deprem listesi sıkça sorgulandı. Peki ne zaman, nerde deprem oldu? İşte 22 Temmuz Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU? 22 TEMMUZ 2022 CUMA

2022.07.22 08:45:03 40.1753 27.2088 7.8 -.- 2.2 -.- AKKAYRAK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.07.22 08:10:50 35.1825 32.8573 6.9 -.- 2.1 -.- KIBRIS-LEFKE İlksel
2022.07.22 07:33:04 39.4467 26.3432 9.1 -.- 2.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.22 07:28:10 40.8058 31.5328 21.1 -.- 2.2 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2022.07.22 07:24:18 37.0262 28.4035 5.4 -.- 1.2 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.22 07:02:27 37.8352 26.9652 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.22 06:47:10 36.8300 29.2722 6.0 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.07.22 05:34:45 36.1097 28.9853 14.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.22 05:27:40 40.1613 27.4393 16.0 -.- 1.3 -.- TAHTALI-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.22 05:19:25 36.9980 28.4078 12.4 -.- 1.9 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.22 04:51:12 35.7842 31.1537 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.22 04:49:32 40.2680 31.7140 15.0 -.- 1.8 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.07.22 04:21:04 38.5512 39.2590 4.8 -.- 3.0 -.- KUYULU-(ELAZIG) İlksel
2022.07.22 04:18:18 40.1775 27.4220 16.4 -.- 2.0 -.- HODUL-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.22 04:06:18 37.7320 30.8858 7.9 -.- 1.9 -.- SERPILKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.07.22 03:14:51 36.6997 36.5885 9.1 -.- 3.4 3.1 SUGEDIGI-HASSA (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi afad
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