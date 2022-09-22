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Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

22.09.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 22 Eylül 2022 Perşembe günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler merak konusu oldu.Peki, 22 Eylül 2022 Perşembe günü deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 22 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi internette araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilebiliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

22 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.22 05:11:13 36.8893 28.0130 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.22 03:36:22 34.8592 25.6688 128.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.22 03:20:07 37.9693 27.1320 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.22 02:36:18 38.5520 45.0630 14.5 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2022.09.22 02:26:29 38.6937 26.5358 13.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.22 02:06:24 39.5625 41.4273 15.5 -.- 2.3 -.- MESCITLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.09.22 01:56:11 40.3503 27.4987 8.7 -.- 2.0 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.09.22 01:55:57 40.3038 27.5383 5.3 -.- 2.3 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.09.22 01:53:20 38.3682 39.1250 7.3 -.- 3.1 3.3 AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.22 01:13:42 38.4163 39.0555 5.0 -.- 2.6 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.09.22 01:05:04 37.9597 29.3075 4.7 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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