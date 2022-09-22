Kandilli Rasathanesi son depremler listesi internette araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak nerede, kaç şiddetinde sarsıntı gerçekleştiği öğrenilebiliyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 22 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde.

22 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.22 05:11:13 36.8893 28.0130 3.6 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.22 03:36:22 34.8592 25.6688 128.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.22 03:20:07 37.9693 27.1320 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.22 02:36:18 38.5520 45.0630 14.5 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel

2022.09.22 02:26:29 38.6937 26.5358 13.7 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.22 02:06:24 39.5625 41.4273 15.5 -.- 2.3 -.- MESCITLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2022.09.22 01:56:11 40.3503 27.4987 8.7 -.- 2.0 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2022.09.22 01:55:57 40.3038 27.5383 5.3 -.- 2.3 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.09.22 01:53:20 38.3682 39.1250 7.3 -.- 3.1 3.3 AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.09.22 01:13:42 38.4163 39.0555 5.0 -.- 2.6 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.09.22 01:05:04 37.9597 29.3075 4.7 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

