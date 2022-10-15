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Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ekim 2022 Cumartesi son dakika deprem açıklamaları!

15.10.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem açıklamaları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu olurken AFAD (İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Anlık olarak güncellenen sarsıntılara ilişkin detayları incelemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika deprem açıklamaları...

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 15 Ekim 2022 Cumartesi son dakika deprem açıklamaları!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden takip edilebiliyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı vr Kandilli Rsaathanesi son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika deprem açıklamaları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 15 EKİM 2022 CUMARTESİ

2022.10.15 07:56:50 38.9375 27.8867 5.2 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.10.15 07:45:18 35.5813 27.5847 11.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.10.15 07:12:51 39.3595 33.1792 5.3 -.- 1.5 -.- SUYUGUZEL-BALA (ANKARA) İlksel
2022.10.15 06:49:47 36.9443 27.8695 17.4 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.15 05:55:14 40.8133 42.7483 7.6 -.- 1.9 -.- DURUCASU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.15 05:25:19 38.8230 43.6065 8.1 -.- 1.1 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.10.15 05:23:40 40.1315 27.2957 11.4 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.10.15 05:20:41 40.5252 36.6442 5.0 -.- 1.3 -.- MUSULLU-(TOKAT) İlksel
2022.10.15 04:53:15 37.0900 36.1678 8.8 -.- 1.7 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2022.10.15 04:38:34 37.1543 36.2220 14.1 -.- 1.4 -.- SARPINAGZI-(OSMANIYE) İlksel
2022.10.15 04:38:31 39.1270 33.9285 5.4 -.- 1.6 -.- SIDIKLIKUCUKBOGAZ-(KIRSEHIR) İlksel
2022.10.15 03:40:31 37.9042 27.0902 4.5 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.15 03:38:52 39.1183 33.8328 5.5 -.- 1.7 -.- UZUNALIUSAGI-(KIRSEHIR) İlksel
2022.10.15 01:31:16 40.8663 42.7957 5.2 -.- 1.9 -.- YAGMUROGLU-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.10.15 01:27:36 36.9440 27.7533 20.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.15 01:16:25 37.1522 27.9637 4.5 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel
2022.10.15 00:46:50 36.9830 27.6468 13.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.10.15 00:11:23 36.9173 27.6463 17.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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