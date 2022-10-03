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Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 3 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

03.10.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 3 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu olurken Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet siteleri üzerinden paylaştı. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler internette son depremler listesini araştırıyor. Peki, 3 Ekim Pazartesi deprem mi oldu? İşte 3 Ekim 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 3 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip edilirken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

2022.10.03 11:26:33 37.1850 27.3107 2.8 -.- 1.2 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.03 09:07:07 39.5278 28.8427 5.0 -.- 1.8 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.10.03 09:01:58 39.5343 28.8443 5.2 -.- 2.2 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.10.03 08:59:19 38.7360 43.6652 5.0 -.- 1.6 -.- SURUYOLU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.10.03 08:31:37 37.9850 27.1502 5.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.10.03 07:30:24 39.5132 24.6502 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.10.03 06:52:04 38.4028 44.4832 4.4 -.- 2.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.03 04:48:48 39.8970 41.7695 8.8 -.- 1.7 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.10.03 04:35:05 39.1885 41.5827 17.7 -.- 1.5 -.- KAYADELEN-VARTO (MUS) İlksel
2022.10.03 04:27:36 39.1215 27.2892 17.4 -.- 1.7 -.- DAGISTAN-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2022.10.03 04:11:09 39.2007 41.6093 4.6 -.- 2.3 -.- SAHVERDI-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.10.03 04:05:50 40.4075 29.0242 7.0 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.03 01:21:17 37.7527 29.2677 10.5 -.- 1.5 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.10.03 00:48:58 36.6688 28.3977 7.0 -.- 2.6 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.10.03 00:33:42 37.0380 28.9175 18.8 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.10.03 00:31:50 40.9125 39.8148 5.3 -.- 2.2 -.- IKISU-YOMRA (TRABZON) İlksel
2022.10.03 00:08:44 37.4778 37.0730 11.3 -.- 1.2 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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