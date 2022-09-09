Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 9 Eylül 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 9 Eylül son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.09 05:56:28 36.4633 29.0240 8.7 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2022.09.09 04:48:16 38.8127 40.2047 17.1 -.- 2.0 -.- YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2022.09.09 04:19:03 38.7527 40.2320 9.1 -.- 2.1 -.- GOKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel

2022.09.09 03:15:40 37.3657 37.6083 5.5 -.- 2.1 -.- KESREOBASI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel

2022.09.09 03:11:09 37.1028 28.5352 8.0 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.09.09 02:43:58 38.6550 30.8402 9.5 -.- 1.7 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.09.09 02:10:05 36.8023 30.3390 5.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel

2022.09.09 01:14:49 39.7428 27.9567 12.8 -.- 1.3 -.- KOTEYLI-(BALIKESIR) İlksel

2022.09.09 00:45:26 37.1032 28.5102 2.6 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

