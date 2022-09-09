HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

09.09.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaları 9 Eylül 2022 Cuma günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından araştırılıyor. Muğla, Gaziantep, Elazığ ve Akdeniz gibi bazı illerimizde sarsıntı gerçekleşti. Birçok kişi internette "Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 9 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu, sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 9 Eylül 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? İşte 9 Eylül son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.09 05:56:28 36.4633 29.0240 8.7 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.09.09 04:48:16 38.8127 40.2047 17.1 -.- 2.0 -.- YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.09.09 04:19:03 38.7527 40.2320 9.1 -.- 2.1 -.- GOKDERE-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.09.09 03:15:40 37.3657 37.6083 5.5 -.- 2.1 -.- KESREOBASI-YAVUZELI (GAZIANTEP) İlksel
2022.09.09 03:11:09 37.1028 28.5352 8.0 -.- 1.7 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.09 02:43:58 38.6550 30.8402 9.5 -.- 1.7 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.09.09 02:10:05 36.8023 30.3390 5.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2022.09.09 01:14:49 39.7428 27.9567 12.8 -.- 1.3 -.- KOTEYLI-(BALIKESIR) İlksel
2022.09.09 00:45:26 37.1032 28.5102 2.6 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttıGözler Türkiye'ye döndü! Sipariş yağıyor... 19 kat arttı
Putin isyan etmişti! Erdoğan'dan net mesajPutin isyan etmişti! Erdoğan'dan net mesaj
Vahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun etVahşet yatak odasında geldi: Beni de memnun et
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi son dakika Son depremler afad deprem mi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

Şile'de korkunç olay! Ünlü şarkıcıya köpek saldırdı

G.Saray'dan 5 'KAP' birden! O paylaşım rekorlar kırdı

G.Saray'dan 5 'KAP' birden! O paylaşım rekorlar kırdı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Prens Charles İngiltere Kralı oldu

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Önce cinsel ilişkiye girmiş, sonra boğarak öldürmüş

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

Akraba dehşeti! 3 ölü, 4 yaralı

Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Bakan Kasapoğlu duyurdu! 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Seks mi, mastürbasyon mu? Yoksa...

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.