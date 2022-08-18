Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? İşte 18 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bugün ufak çapta sarsıntılar gerçekleşti. Bugün sarsıntı hisseden birçok kişi "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtnı öğrenmek için araştırma yapıyor. 18 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU? 18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

2022.08.18 05:46:28 38.0662 29.0687 14.5 -.- 3.0 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2022.08.18 05:40:33 38.3850 42.8465 16.8 -.- 2.0 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.18 05:38:13 38.4057 42.8382 15.1 -.- 2.2 -.- TIMAR-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.18 05:26:59 40.2782 31.7115 7.7 -.- 1.7 -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.08.18 04:58:54 37.1142 28.5355 6.0 -.- 2.2 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 04:13:03 37.1108 28.5032 3.1 -.- 1.8 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 03:33:24 37.9815 27.1928 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.18 03:12:23 40.8685 31.6605 3.0 -.- 2.0 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel

2022.08.18 03:02:55 37.1073 28.5298 21.5 -.- 1.3 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 02:44:34 37.0062 28.3930 18.5 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 02:21:55 37.0608 28.4867 16.6 -.- 1.4 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 01:46:55 37.0625 28.2897 18.3 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2022.08.18 01:43:18 36.4297 30.5200 7.9 -.- 1.4 -.- TEKIROVA-KEMER (ANTALYA) İlksel

2022.08.18 01:30:38 37.0708 28.4475 20.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 01:18:27 38.0007 27.2072 7.5 -.- 2.6 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.08.18 01:14:51 37.9548 27.1617 11.8 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.18 01:06:41 40.6015 34.3808 5.4 -.- 2.2 -.- HACIBAYRAM-BAYAT (CORUM) İlksel

2022.08.18 00:59:32 40.5980 34.5292 13.5 -.- 2.3 -.- KARLIK-ISKILIP (CORUM) İlksel

2022.08.18 00:40:34 37.0922 28.5267 17.9 -.- 1.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 00:36:21 37.0937 28.5187 9.8 -.- 2.4 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 00:30:57 37.8128 27.1500 5.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.18 00:29:54 38.4918 42.9138 5.0 -.- 2.3 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel

2022.08.18 00:20:32 37.1102 28.5255 2.7 -.- 2.4 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 00:11:36 37.1035 28.5190 8.8 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.18 00:04:09 37.1192 28.5375 4.2 -.- 1.7 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

