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Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

24.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Bu bilgilerde depremin büyüklüğü, derinliği, yeri, saati gibi bilgiler yer alıyor. Erzurum Köprüköy'de 22 Kasım'da deprem olmuştu. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

22 Kasım'da Erzurum Köprüköy'de 4.7 büyüklüğünde ve 6.90 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Söz konusu deprem 11.31'de meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

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