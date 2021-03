Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

11 Mart 2021, son depremler AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından an be an paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre bugün yaşanan depremler 1.5 - 2.5 bandında geziniyor.

DEPREM NEREDE OLDU?

Açıklanan bilgilere göre bugün depremler Akdeniz ve özellikle Ege Denizi çevresinde gerçekleşiyor. Yaşanan depremlerin büyüklükleri oldukça küçük geçiyor. Kayda değer bir problem gözlenmedi.

11 MART 2021 AFAD DEPREM LİSTESİ

AFAD'tan son depremlerı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz

SAAT DERİNLİK ŞİDDET YER

07:58:05 7.00 1.6 Ege Denizi,

07:23:29 7.00 1.3 Türkiye Elazig Sivrice

07:08:42 7.00 2.1 Yunanistan Lesvos

06:50:05 7.00 1.0 Türkiye Kütahya Simav

06:43:11 7.00 1.4 Türkiye Kusadasi Korfezi

06:20:13 7.00 2.2 Türkiye Elazig Sivrice

05:56:24 6.93 1.5 Türkiye Aydin Kusadasi

04:47:25 7.00 1.4 Türkiye Mugla Mentese

04:07:13 16.67 1.5 Türkiye Izmir Çesme

03:21:01 6.98 1.5 Türkiye Çankiri Ilgaz

03:21:00 7.00 1.4 Türkiye Elazig Merkez

03:07:18 7.00 1.3 Türkiye Elazig Sivrice

02:41:46 6.97 1.8 Türkiye Kastamonu Merkez

02:34:22 6.68 1.7 Ege Denizi

02:33:45 7.34 1.2 Türkiye Elazig Merkez

01:50:57 7.00 3.0 Türkiye Tunceli Çemisgezek

01:42:47 7.00 1.3 Ege Denizi

01:33:43 7.00 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi

01:32:33 7.00 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi

00:55:38 7.00 2.1 Türkiye Denizli Bozkurt

00:38:11 7.00 1.1 Ege Denizi