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Deprem olan illerde okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da okullar tatil edildi mi? Okullar kaç gün tatil?

06.02.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem olan illerde okullar tatil mi merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından hangi illerde okulların tatil olup olmadığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da okullar tatil edildi mi? Okullar kaç gün tatil? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Deprem olan illerde okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da okullar tatil edildi mi? Okullar kaç gün tatil?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından hangi illerde okulların tatil olduğu merak ediliyor. Deprem olan illerde okullar tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da okullar tatil edildi mi? Okullar kaç gün tatil? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. İşte tüm merak edilenler...

DEPREM OLAN İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinde 1 hafta eğitim öğretime ara verileceğini açıkladı.

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YÖK'TEN ÜNİVERSİTELER İÇİN AÇIKLAMA

YÖK, depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır.

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