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Deprem riskli yapılara tahliye! İstanbul'da haberler peş peşe geliyor: Şimdi de Tuzla...

04.03.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’taki depremler tüm Türkiye’yi teyakkuza geçirdi. Ancak en büyük panik ise 16 milyonu aşan nüfusu ile İstanbul’da yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de deprem konusunda önlemleri bir bir sıralarken, riskli binalar içinse tahliye kararları alınıyor. Son olarak Tuzla'da belediye ekipleri riskli olan binaları tahliye etmeye başladı.

Deprem riskli yapılara tahliye! İstanbul'da haberler peş peşe geliyor: Şimdi de Tuzla...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde konutlar üzerindeki denetimler hız kazandı. Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi'nde riskli binaları denetleyerek, incelemelerde bulundu.

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Karot örneği alınarak yıkılma tehlikesi olan binalara tebligat gönderildi. Tebligat süresi sona eren binalar, boşaltılmaya başlandı. Denetimlerin belediye ekipleri tarafından süreceği öğrenildi.

İstanbul'da inşaat yanında panik anları! İstanbul'da inşaat yanında panik anları!

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14 DAİRENİN SADECE 2'Sİ DOLU

Kalacak yer bulamayan riskli binada oturan Salih Akay, " Şubat ayının 14'ünde gelerek binamızı tahliye etmemizi istediler. Bu süre zarfı bizim için kısıtlı. Mağdur durumdayız. Belediye ekipleri gelerek binadan örnekler aldılar. Binada 14 daire var. Binada oturan 2 daire kaldık" dedi.

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