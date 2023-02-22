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Deprem sırasında hızla koşarak uzaklaştığı görüntüler gündem olmuştu! MHP Milletvekili Kaşıkçı'dan açıklama geldi: "Vicdanınız kurusun!"

22.02.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, pazartesi günü Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depreme röportaj verdiği sırada yakalanmış, bölgeden hızla uzaklaştığı anlar çok konuşulmuştu. Günler sonra konuyla ilgili açıklama yapan Kaşıkçı, "Vicdanınız kurusun" diyerek sitem etti.

Deprem sırasında hızla koşarak uzaklaştığı görüntüler gündem olmuştu! MHP Milletvekili Kaşıkçı'dan açıklama geldi: "Vicdanınız kurusun!"

Siyasetçiler deprem bölgesinde bir yandan incelemelerde bulunurken bir yandan da son duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyor. Lütfi Kaşıkçı da Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında büyük yıkıma uğrayan Hatay'daki son duruma ve bölgedeki çalışmalara ilişkin verdiği bir söyleşi sırasında 6.4 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

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RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Kaşıkçı, röportaj sırasında sarsıntıyı hissettiği anda röportajı yarıda kesti ve hızla koşarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada röporta verdiği kanalın kamerası kayıttaydı. O görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu.

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VİDEO PAYLAŞTI: "BÖYLE BİR ŞEHİRDEN ÇIKTIM"

Bundan günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kaşıkçı Hatay'daki yıkımın boyutunu gözler önüne seren bir video paylaştı. Sitem ettiği paylaşımında Kaşıkçı şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiç bir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin."

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