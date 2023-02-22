Deprem sırasında hızla koşarak uzaklaştığı görüntüler gündem olmuştu! MHP Milletvekili Kaşıkçı'dan açıklama geldi: "Vicdanınız kurusun!"

Siyasetçiler deprem bölgesinde bir yandan incelemelerde bulunurken bir yandan da son duruma ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyor. Lütfi Kaşıkçı da Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında büyük yıkıma uğrayan Hatay'daki son duruma ve bölgedeki çalışmalara ilişkin verdiği bir söyleşi sırasında 6.4 büyüklüğündeki depreme yakalandı.
Kaşıkçı, röportaj sırasında sarsıntıyı hissettiği anda röportajı yarıda kesti ve hızla koşarak bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bu sırada röporta verdiği kanalın kamerası kayıttaydı. O görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu.
Bundan günler sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kaşıkçı Hatay'daki yıkımın boyutunu gözler önüne seren bir video paylaştı. Sitem ettiği paylaşımında Kaşıkçı şu ifadelere yer verdi:
"Böyle bir şehirden çıktım. Vicdanınız kurusun. Rabbim hiç bir kulunu böyle bir acı ile imtihan etmesin."