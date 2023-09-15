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DEPREM SON DAKİKA 15 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

15.09.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 15 Eylül 2023 Cuma günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 15 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 15 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son depremler listesi anbean güncelleniyor. Birçok kişi internette araştırmna yapıyor. İşte 15 Eylül 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.15 05:21:19 38.3218 36.5553 5.0 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.09.15 04:37:52 37.0345 28.4370 11.2 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.09.15 04:28:53 38.4547 37.4535 2.8 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.15 04:19:36 39.0967 40.7773 5.0 -.- 1.4 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.09.15 03:47:10 39.0632 29.8615 4.5 -.- 1.3 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2023.09.15 03:31:25 38.4798 39.2967 5.0 -.- 1.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.09.15 03:23:55 38.1485 37.4955 5.4 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.15 03:22:43 39.0142 42.0473 5.0 -.- 2.1 -.- ERENTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
2023.09.15 03:16:41 39.4955 26.4297 7.1 -.- 1.3 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.09.15 03:12:15 39.4885 26.4107 16.8 -.- 1.2 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.09.15 02:49:09 36.0892 36.1508 4.5 -.- 1.3 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2023.09.15 02:20:31 38.5505 37.5478 20.1 -.- 1.1 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.15 02:05:55 35.9833 36.0918 3.2 -.- 1.5 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.09.15 02:05:09 38.1292 39.4102 15.4 -.- 1.4 -.- ESKIBAG-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel
2023.09.15 01:55:47 38.3333 38.7292 8.7 -.- 2.1 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.09.15 01:53:03 38.6315 37.7228 6.2 -.- 1.1 -.- BARINDIR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.15 01:48:56 40.4815 29.2122 9.1 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.09.15 01:27:59 37.8433 36.6533 6.9 -.- 1.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.15 01:25:34 38.0905 30.4185 9.0 -.- 1.8 -.- INHISAR-ULUBORLU (ISPARTA) İlksel
2023.09.15 00:48:30 37.6020 31.9485 7.1 -.- 1.9 -.- CAVUS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.09.15 00:33:32 37.9773 36.2123 16.7 -.- 1.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.15 00:29:18 38.1562 36.6803 6.8 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.15 00:23:28 38.4425 37.3935 5.0 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.15 00:14:10 38.0070 36.7275 9.8 -.- 1.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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