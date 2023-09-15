DEPREM SON DAKİKA 15 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı

Deprem konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son depremler listesi anbean güncelleniyor. Birçok kişi internette araştırmna yapıyor. İşte 15 Eylül 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.15 05:21:19 38.3218 36.5553 5.0 -.- 0.8 -.- ORDEKLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.09.15 04:37:52 37.0345 28.4370 11.2 -.- 1.8 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.09.15 04:28:53 38.4547 37.4535 2.8 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.15 04:19:36 39.0967 40.7773 5.0 -.- 1.4 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.09.15 03:47:10 39.0632 29.8615 4.5 -.- 1.3 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel

2023.09.15 03:31:25 38.4798 39.2967 5.0 -.- 1.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.09.15 03:23:55 38.1485 37.4955 5.4 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.15 03:22:43 39.0142 42.0473 5.0 -.- 2.1 -.- ERENTEPE-BULANIK (MUS) İlksel

2023.09.15 03:16:41 39.4955 26.4297 7.1 -.- 1.3 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.09.15 03:12:15 39.4885 26.4107 16.8 -.- 1.2 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.09.15 02:49:09 36.0892 36.1508 4.5 -.- 1.3 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel

2023.09.15 02:20:31 38.5505 37.5478 20.1 -.- 1.1 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.15 02:05:55 35.9833 36.0918 3.2 -.- 1.5 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel

2023.09.15 02:05:09 38.1292 39.4102 15.4 -.- 1.4 -.- ESKIBAG-CERMIK (DIYARBAKIR) İlksel

2023.09.15 01:55:47 38.3333 38.7292 8.7 -.- 2.1 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2023.09.15 01:53:03 38.6315 37.7228 6.2 -.- 1.1 -.- BARINDIR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.15 01:48:56 40.4815 29.2122 9.1 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2023.09.15 01:27:59 37.8433 36.6533 6.9 -.- 1.4 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.15 01:25:34 38.0905 30.4185 9.0 -.- 1.8 -.- INHISAR-ULUBORLU (ISPARTA) İlksel

2023.09.15 00:48:30 37.6020 31.9485 7.1 -.- 1.9 -.- CAVUS-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

2023.09.15 00:33:32 37.9773 36.2123 16.7 -.- 1.0 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.15 00:29:18 38.1562 36.6803 6.8 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.15 00:23:28 38.4425 37.3935 5.0 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.15 00:14:10 38.0070 36.7275 9.8 -.- 1.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.