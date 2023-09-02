DEPREM SON DAKİKA 2 EYLÜL 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 2 Eylül 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

2 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.02 08:42:30 38.1195 26.3288 5.5 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.02 08:36:39 38.1388 36.7337 17.4 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.02 08:21:29 38.3663 37.6938 7.2 -.- 1.6 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.09.02 08:07:00 37.1265 36.1652 8.2 -.- 2.4 -.- YENIKOY-(OSMANIYE) İlksel

2023.09.02 07:28:42 38.4788 36.6532 8.7 -.- 1.9 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.09.02 06:59:16 39.0298 42.1437 7.2 -.- 2.4 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel

2023.09.02 06:52:35 38.1717 37.9150 5.0 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.09.02 06:17:22 37.1528 28.2492 12.0 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel

2023.09.02 06:16:27 37.1520 28.2603 11.8 -.- 1.6 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel

2023.09.02 06:04:31 37.6902 29.2760 2.9 -.- 1.2 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel

2023.09.02 05:59:42 37.9720 38.2012 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel

2023.09.02 05:08:51 38.5727 23.5508 10.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.09.02 04:43:47 39.0030 29.4178 9.2 -.- 1.3 -.- HACIBABA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2023.09.02 04:29:34 38.4687 39.2942 3.4 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2023.09.02 04:17:58 38.1380 26.3382 4.1 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.02 02:35:37 38.4643 37.2592 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.02 02:18:14 37.1238 36.2005 7.1 -.- 3.1 3.1 CEVDETIYE-(OSMANIYE) İlksel

2023.09.02 01:08:57 38.1037 37.6222 7.0 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.02 00:35:11 38.0393 36.6172 5.4 -.- 1.2 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.02 00:10:28 39.9360 41.6590 7.4 -.- 2.1 -.- ALVAR-PASINLER (ERZURUM) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.