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  4. DEPREM SON DAKİKA 25 KASIM 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

DEPREM SON DAKİKA 25 KASIM 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

25.11.2023 09:16 | Son Güncelleme:
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Deprem son dakika haberlerine dair gelişmeler 25 Kasım 2023 Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 25 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 25 KASIM 2023! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

25 KASIM 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.11.25 07:34:20 37.3998 37.0895 7.8 -.- 2.0 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.25 06:29:28 38.0042 36.8163 1.2 -.- 1.1 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.25 06:21:53 38.5913 39.9547 26.6 -.- 1.3 -.- AKYUREK-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.11.25 06:09:17 38.1365 38.5253 5.0 -.- 2.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.25 05:29:32 36.6267 36.1718 20.2 -.- 1.1 -.- DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.25 05:28:04 36.6768 36.3273 11.9 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.11.25 04:48:16 36.4028 36.2443 14.1 -.- 1.6 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2023.11.25 04:20:14 35.0257 24.8030 16.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.11.25 04:19:24 37.9495 36.6427 5.5 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.25 04:07:31 38.3563 37.4397 17.0 -.- 1.3 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.25 04:02:55 40.7490 32.9423 5.0 -.- 1.7 -.- YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel
2023.11.25 04:01:05 40.6940 32.9530 3.1 -.- 1.8 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2023.11.25 03:52:29 38.1765 38.5677 5.3 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.11.25 03:45:20 37.6962 35.8873 3.5 -.- 1.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.25 03:40:38 37.6380 35.8647 1.2 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.25 03:18:04 38.1213 38.3670 6.0 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.11.25 02:45:39 38.0875 38.4962 3.1 -.- 2.1 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.25 02:44:35 38.1220 37.2142 3.5 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.25 02:39:06 38.1330 38.2643 4.0 -.- 1.6 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.25 01:10:18 38.2665 38.6327 1.2 -.- 1.0 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.11.25 00:15:06 38.0802 36.2252 5.0 -.- 2.3 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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