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DEPREM SON DAKİKA 27 AĞUSTOS 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

27.08.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 27 Ağustos 2023 Pazar günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 27 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA 27 AĞUSTOS 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 27 Ağustos 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

27 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.27 07:30:29 38.3527 38.1985 7.0 -.- 2.6 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.27 07:23:44 37.9642 27.1230 5.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.27 07:09:58 38.4598 37.7242 13.9 -.- 1.6 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 07:03:49 38.4068 37.4848 1.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 06:59:10 37.3155 36.7173 7.5 -.- 2.6 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 06:51:48 38.3182 39.4710 1.2 -.- 2.5 -.- KOCKONAGI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.08.27 06:09:43 36.3570 27.8163 63.4 -.- 4.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.27 05:51:09 37.9837 36.4583 9.9 -.- 1.2 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 05:41:53 37.7388 37.5407 3.4 -.- 1.6 -.- ASAGIAZAPLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.27 05:02:19 39.2608 41.5617 6.7 -.- 2.8 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2023.08.27 04:56:58 38.0355 36.4577 5.1 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 04:08:44 37.8240 36.4533 5.3 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 04:04:59 38.4748 40.6015 3.9 -.- 1.3 -.- DERNEK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.27 03:31:44 38.5817 37.3412 5.0 -.- 1.8 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 03:29:24 37.8915 36.3313 6.0 -.- 1.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 03:24:54 38.0027 36.4110 5.7 -.- 2.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 03:21:22 38.3348 38.7042 16.5 -.- 1.4 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 03:12:23 37.4278 37.0795 5.4 -.- 1.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 02:54:56 40.8303 33.5577 8.7 -.- 2.3 -.- ERICEK-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2023.08.27 02:50:48 38.3275 38.7332 1.9 -.- 2.9 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 02:39:21 37.0022 29.2720 8.7 -.- 1.4 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.08.27 02:35:05 37.7117 35.9232 5.0 -.- 2.6 -.- UGURLUBAG-FEKE (ADANA) İlksel
2023.08.27 02:27:57 39.0545 40.5102 2.8 -.- 1.3 -.- OGULDERE-(BINGOL) İlksel
2023.08.27 02:20:58 36.8357 36.5387 12.0 -.- 3.0 2.9 AKBEZ-HASSA (HATAY) İlksel
2023.08.27 01:50:35 39.3078 33.2752 19.8 -.- 1.6 -.- SARIHUYUK-BALA (ANKARA) İlksel
2023.08.27 01:46:54 38.3097 38.7413 6.7 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 01:33:31 38.1500 36.6547 11.8 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 01:26:57 38.4947 37.2850 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 01:25:38 37.0587 36.1498 8.1 -.- 1.6 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.08.27 01:10:47 38.6505 39.7463 5.0 -.- 2.6 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.08.27 01:02:30 38.3073 37.7942 5.0 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.27 00:45:58 38.3533 37.1983 5.0 -.- 1.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 00:42:35 36.9625 29.3127 5.6 -.- 2.3 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.08.27 00:36:26 38.3753 37.4818 4.2 -.- 1.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 00:15:52 38.4355 37.5633 5.0 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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