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Deprem felaketi sonrası görüntüsü tartışma yaratmıştı! Çatlak falez üzerindeki yapı için şaşırtan rapor

15.05.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çatlak, yarılmış, altı mağara olan, falez üzerinde bulunan yapı deprem felaketi sonrası görüntüsüyle tartışmalara neden oldu. Mülk sahibi, yapının incelenmesi için özel bir şirkete başvurdu. Şirket başvuru üzerine mülkte incelemelerde bulunup, bir rapor hazırladı. İnceleme sonucu yapı için 'Kontrollü hasar performans düzeyini sağladığı ve yapıda güçlendirme gerekmediği' raporu verildi. İşte detaylar...

Deprem felaketi sonrası görüntüsü tartışma yaratmıştı! Çatlak falez üzerindeki yapı için şaşırtan rapor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından farklı illerde yaşayanlar, oturdukları binaların depreme dayanıklılığı için kontrol yaptırmaya başladı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezler üzerinde bulunan bazı yapıların görünümü de geçen günlerde tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet Caddesi’nde Kadınyarı'nın yanında bulunan, yarıkların ve çatlakların oluştuğu, altında da günübirlik tur teknelerinin turistleri ziyarete getirdiği mağaranın bulunduğu, falezin üstünde yer alan yapının mülk sahibi, yapının incelenmesi için özel bir şirkete başvurdu. Şirket başvuru üzerine mülkte incelemelerde bulunup, farklı örnekler aldı. Arkasındaki çok katlı binaların altında bulunan mülkle ilgili incelemenin ardından hazırlanan rapor, kurumlara sunuldu.

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'GÜÇLENDİRME GEREKMİYOR'

Yetkili kurumlara sunulan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Yapının mevcut haliyle Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 kapsamında DD-2 yer hareketi düzeyine göre 'Kontrollü hasar performans düzeyini sağladığı ve yapıda güçlendirme gerekmediği sonucuna varılmıştır."

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'DERHAL BOŞALTILMALI' DENİLMİŞTİ

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, daha önce bu bölge için yaptığı açıklamada, falezler üzerindeki yapıların acil şekilde değerlendirilmesi, yapı envanteri çalışması yapılması, deprem durumlarının belirlenmesi ve riskli olanların derhal boşaltılması gerektiğini söylemişti.

Antalya'da falez üzerinde ciddi yapılaşma söz konusu olduğunu belirten Akdoğan, "Falezlerin bazı bölümlerinde kayma, çatlama mevcut. Buradaki yapıların net durumunu bilmiyoruz. Ancak falezlerin üzerinde sonradan yapılmış ilave, eklenti yapılar var. Bunlar kaçak olarak eklenmiş, muhtemelen imar barışından faydalanmış bölümler" dedi.

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(DHA)

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