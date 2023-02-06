Deprem sonrası hangi yollar kapalı? Herkes merak ediyordu! İşte Gaziantep, Adana, Konya, Ankara kapalı yollar listesi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:17'de gerçekleşen deprem ülkenin birçok noktasından hissedildi. Bu depremin yaraları sarılmaya çalışılırken Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyük hasarlara yol açan depremler nedeniyle bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Peki, deprem sonrası hangi yollar kapalı? İşte tüm ayrıntılar...

DEPREM SONRASI HANGİ YOLLAR KAPALI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Bu depremin yaraları sarılmaya çalışılırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Büyük hasarlara yol açan deprem sebebi ile bazı yollar da trafiğe kapatıldı. İşte, Gaziantep, Adana, Konya, Ankara kapalı yollar listesi...

DEPREM NEDENİ İLE KAPALI YOLLAR:

Gaziantep Narlı Nurdağı yolu 20. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Gaziantep Narlı Nurdağı yolu 00. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Osmaniye Gaziantep yolu 1. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Osmaniye Gaziantep yolu 5. KM. Yol çökmesi nedeniyle trafiğe kapalı.

Osmaniye Nurdağı yolu Yol çökmesi nedeniyle her iki yöne trafiğe kapalı.

Malatya Gölbaşı yolu 76 ile 78. KM. arası Erkenek Tüneli (beton kaplamasında döküntü), trafik diğer tüpten gidiş – geliş şeklinde sağlanmaktadır.

Malatya Yazıhan yolu 61 ile 62. KM. arası köprü derzi açılmaları nedeni ile Malatya Yazıhan arası trafiğe kapalı.

Adıyaman Çelikhan yolu 49. KM. Bulam 3 köprüsünün yıkılması nedeni ile yol trafiğe kapalı.

Adıyaman Çelikhan Sürgü Yolu 3. KM. Recepbey köprüsünün yıkılması nedeni ile yol trafiğe kapalıdır.

KAR NEDENİ İLE KAPALI YOLLAR

Konya İli sınırlarında kalan

Konya Ankara yolu yoğun tipi nedeni ile her iki istikamete trafiğe kapalı,

Konya Aksaray yolu yoğun tipi nedeni ile her iki istikamete trafiğe kapatılmıştır.



