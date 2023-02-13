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  4. Deprem sonrası Hatay harabeye döndü! Kentteki yıkım havadan böyle görüntülendi

Deprem sonrası Hatay harabeye döndü! Kentteki yıkım havadan böyle görüntülendi

13.02.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 8’inci gününde, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da ortaya çıkan yıkım dron ile görüntülendi. Harabeye dönen şehrin üzerini toz bulutu kapladığı görüldü. Havadan çekilen kentin görüntüleri, felaketin büyüklüğünün gözler önüne serdi. İşte o görüntüler...

Deprem sonrası Hatay harabeye döndü! Kentteki yıkım havadan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hatay'da ortaya çıkan korkunç yıkım dron ile görüntülendi.

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Deprem felaketinin 8'inci gününde Antakya'da çekilen dron görüntülerine, insanların ve ekiplerin enkaz çevresindeki kurtarma çalışmaları ve oluşan yoğunluk yansıdı.

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Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şehrin sokak ve caddelerinin enkaz alanına dönüştüğü görüldü.

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Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarından dolayı harabeye dönen kentin üzerini toz tabakası kapladı.

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İHA

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deprem Hatay enkaz

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