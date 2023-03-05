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Deprem sonrası kayıp olarak aranıyordu! Masal bebekten sevindiren haber

05.03.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da depremi yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çifti, 7 ay önce dünyaya gelen bebekleri Masal'a deprem sonrası ulaşamadı. Erken doğumla 6,5 aylık dünyaya gelen ve hastanede tedavi gören Masal, kayıp olarak aranmaya başladı. Masal'ın, tedavi gördüğü hastanenin depremde hasar görmesi nedeniyle önce Mersin’e, ardından Konya’daki hastaneye sevk edildiği ortaya çıktı. Masal bebeği arayan aileye, hastane personeli ulaştı. İşte olayın detayları...

Deprem sonrası kayıp olarak aranıyordu! Masal bebekten sevindiren haber

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce 6,5 aylık olarak erken doğan bebekleri Masal, hastanede tedavi altındayken, Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Masal bebek, hasar gören hastaneden önce Mersin Şehir Hastanesi’ne ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Depremzede Bakkaylı çifti de Masal'ı kayıp olarak aramaya başladı. Erken doğum nedeniyle beyninde kanama bulunan Masal bebek, beyin cerrahisi ve yeni doğum servisinde tedavisiyle 4 kiloya ulaşıp, sağlığına kavuştu. Hastane personeli, kendi imkanlarıyla Masal'ın depremden sonra Mersin'e giden ailesine ulaştı.

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'DEPREMDEN SONRA HABER ALAMADIK'

Bebeklerinden güzel haber alınca çok mutlu olduklarını söyleyen Cumali Bakkaylı, “Depremden önce kızım hastanede yatıyordu. Deprem olduktan sonra kızımdan bir haber alamadık. Çok uğraştım, mücadele ettim ama kızından bir haber alamadım. Maddi imkansızlıklar da buna eklendi. Konya’daki doktor aradı ve kızımızın orada olduğunu durumunun da çok iyi olduğunu söyledi. Allah hepsinden razı olsun. Biz de ailece ayakta durmaya çalışıyoruz. Rabb'im kimseye bu acıyı yaşatmasın. Kızımızdan güzel bir haber aldığımızda dünyalar bizim oldu şimdi sıra kavuşmamızda” dedi.

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'ÇOK ŞÜKÜR KIZIMIZI BULDUK'

Nergis Bakkaylı ise “Kızım hastanede yatıyordu. Çok sıkıntılar yaşadık. Depremden sonra da haber alamadık. Çok şükür, kızımızı bulduk. Durumu da oldukça iyiymiş. Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem kayıp masal

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