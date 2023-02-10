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Deprem sonrası kiralık ev ilanları depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü! Duygulandıran sözler: 'Dert etmeyin, çekinmeyin'

10.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi sarsan deprem sonrasında, herkes depremzedeler için elinden geleni yapmak için seferber oldu. Depremde evsiz kalan insanlar için, yurdun dört bir yanında kiralık evler depremzedelere açıldı. Ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi. İlanlara yazılan 'Dert etmeyin, çekinmeyin, Allah ne verdiyse beraber yer içeriz' sözleri ise duygulandırdı.

Deprem sonrası kiralık ev ilanları depremzedeler için ücretsiz ilana dönüştü! Duygulandıran sözler: 'Dert etmeyin, çekinmeyin'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve yüzlerce artçı sarsıntıyla büyük yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için Türkiye tek yürek oldu. Bölgeye tüm Türkiye'den gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımlarının yanı sıra, binlerce gönüllü de enkaz kurtarma çalışmalarından diğer şehirlerden görev almak için akın ederken, diğer taraftan da birçok ev sahibi bölgedeki depremzedelerin konaklaması için evlerinin kapısını açıyor.

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'DEPREMZEDELER İÇİN ÜCRETSİZDİR'

Kiralık ev ilanlarının yayınlandığı birçok internet sitesinde, ev sahipleri 'Kiralık' olan ilanlarını, 'Depremzedeler için ücretsizdir' şeklinde değiştirdi. İlanların yayınlandığı internet sitelerinde yüzlerce ilanda depremzedeler için ücretsiz olduğu belirtilirken, bazı ev sahipleri kendi yaşadıkları evler için bile depremzedeler için oda ayırabileceklerine yönelik ilanlar vermeye başladı.

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'SİZİN İÇİN HAZIRLADIK'

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanında, “Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor. Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Ailelerimiz çocuk, yaşlı olsun lütfen. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" gibi sözlerle eşyalı olarak evi hazırladıklarını belirtiyor.

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Muratpaşa ilçesinde ise bir apart, tüm odalarının sadece depremden zarar görmüş bölgeden gelecek aileler için ücretsiz konaklamaya açık olduğunu duyurdu.

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KİRALIK İLANLARI ÜCRETSİZ OLDU

İlanlarda Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Malatya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Aksaray, Sinop, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz verileceği duyurulan ve çoğunluğu da eşyalı evlerin ilanları yer alıyor.

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Ayrıca, birçok ilanda eşya, yakacak gibi destekler verilebileceği de belirtiliyor. Bazı ev sahipleri, daha önce 'Kiralık' olarak yayında olan ilanlarını, deprem nedeniyle depremzedelere ücretsiz vermek için kiralık durumunu askıya aldıklarını da belirtiyor.

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(DHA)

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