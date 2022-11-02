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Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? 12 Kasım tatbikatı nedir, nasıl olacak? Türkiye genelinde ilk kez yapılacak!

02.11.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem tatbikatı Türkiye genelinde ilk kez yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depreminin 23. yıl dönümü olan 12 Kasım 2022 tarihinde ülke genelinde bir tatbikat yapılacağını duyurdu. Duyurunun ardından deprem tatbikatının saat kaçta ve nasıl yapılacağı merak edildi. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? 12 Kasım tatbikatı nedir, nasıl olacak?

Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta? 12 Kasım tatbikatı nedir, nasıl olacak? Türkiye genelinde ilk kez yapılacak!

Deprem tatbikatı için geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. TV'ler, radyolar deprem tatbikatı anonsu geçecek ve telefonlara mesajlar iletilecek. Deprem tatbikatının detayları vatandaşların ilgi odağı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'na katıldı. Bakan Soylu açıklamasında Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu.

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

12 Kasım 1999 tarihinde Düzce'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan kararı duyurdu. Soylu, Türkiye genelinde dev bir tatbikatın yapılacağını açıkladı.

Deprem tatbikatı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57'de gerçekleşecek.

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DEPREM TATBİKATI NASIL OLACAK?

Bakan Soylu, Türkiye geneli tatbikata dair "İlk kez Japonya'da yıllardır yapıldığı gibi bir ülke tatbikatı yapacağız. 12 Kasım saat 18.57'de bir tatbikatımız var. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak" sözlerini kullandı.

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