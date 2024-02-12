Deprem yardımları 1 yıl sonra hala aynı yerde! Yüzlerce koli görüntülendi, iddia Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de soruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünü geçtiğimiz hafta geride bırakırken Üsküdar'daki spor salonunun otoparkından gelen görüntüler tepki çekti. Yüzlerce koliyle ilgili iddia, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de soruldu.

DEPREM SONRASI TOPLANDI, HALA ORADALAR

Üsküdar Belediyesi, deprem yardımları için Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin yardım toplama merkezi olduğunu duyurmuştu. BirGün gazetesinde yer alan habere göre; halkın teslim ettiği kıyafetler, oyuncaklar, ayakkabılar, yatak ve ısıtıcılar 1 yıl sonra spor salonunun kapalı otoparkından çıktı.

OTOPARK KOLİLERLE DOLU

Görüntülenen yüzlerce koli yardım malzemesinin otoparkın büyük bir kısmını doldurduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirttiği açıklamasında konuyu araştırıp bilgi vereceğini söyledi.

Belediye yetkililerinin ise deprem yardımlarının neden spor salonunun otoparkında tutulduğuna dair bir açıklama yapmadığı kaydedildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





