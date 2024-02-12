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  4. Deprem yardımları 1 yıl sonra hala aynı yerde! Yüzlerce koli görüntülendi, iddia Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de soruldu

Deprem yardımları 1 yıl sonra hala aynı yerde! Yüzlerce koli görüntülendi, iddia Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de soruldu

12.02.2024 11:27 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım seferberliği kapsamında Üsküdar Belediyesi tarafından da yardım toplanmıştı. Belediyeye ait spor salonunun otoparkında görüntülenen yüzlerce kolinin vatandaşların 1 yıl önce teslim ettiği yardımlar olduğu öne sürüldü. Tepki çeken iddia sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama geldi.

Deprem yardımları 1 yıl sonra hala aynı yerde! Yüzlerce koli görüntülendi, iddia Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de soruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünü geçtiğimiz hafta geride bırakırken Üsküdar'daki spor salonunun otoparkından gelen görüntüler tepki çekti. Yüzlerce koliyle ilgili iddia, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de soruldu.

DEPREM SONRASI TOPLANDI, HALA ORADALAR

Üsküdar Belediyesi, deprem yardımları için Bulgurlu'daki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nin yardım toplama merkezi olduğunu duyurmuştu. BirGün gazetesinde yer alan habere göre; halkın teslim ettiği kıyafetler, oyuncaklar, ayakkabılar, yatak ve ısıtıcılar 1 yıl sonra spor salonunun kapalı otoparkından çıktı.

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OTOPARK KOLİLERLE DOLU

Görüntülenen yüzlerce koli yardım malzemesinin otoparkın büyük bir kısmını doldurduğu belirtildi.

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BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, deprem bölgesine büyük yardımlar yaptıklarını belirttiği açıklamasında konuyu araştırıp bilgi vereceğini söyledi.

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Belediye yetkililerinin ise deprem yardımlarının neden spor salonunun otoparkında tutulduğuna dair bir açıklama yapmadığı kaydedildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesi deprem yardımı
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