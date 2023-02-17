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Depremde 50 kişiye mezar olmuştu! O binayla ilgili dehşete düşüren iddia: "Bu işin peşini bırakmasınlar"

17.02.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılmış ve 50 kişiye mezar olmuştu. Bina hakkında dehşete düşüren bir iddia ortaya atıldı. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden ve söz konusu iddiayı dillendiren isim olan Ahmet Yitmez, "Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar” diye konuştu.

Depremde 50 kişiye mezar olmuştu! O binayla ilgili dehşete düşüren iddia: "Bu işin peşini bırakmasınlar"

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7’lik deprem Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle ilçede yüzlerce bina yerle bir oldu. Depremin şiddetine dayanamayarak yıkılan bazı binalarla ilgili şok iddialar dile getirilirken, ortaya atılan yeni bir iddia dehşete düşürdü.

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GAZİANTEP'TE 50 KİŞİYE MEZAR OLAN BİNADA ‘KOLON KESİLDİ’ İDDİASI

Ahmet Yitmez isimli vatandaş, Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı’nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyledi. Ahmet Yitmez şöyle konuştu:

"BİNANIN ALTINDA SPOR SALONU VARMIŞ VE BU SALON İÇİN KOLON KESİLMİŞ"

“Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti. Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi. Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler. Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş.

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"BENİM 5 CANIM GİTTİ, POLİS, ASKER ÖĞRETMENLER ÖLDÜ, SORUMLULARI BULUNSUN"

En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar”

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Öte yandan, söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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deprem Gaziantep Nurdağı

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