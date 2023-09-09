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  4. Depremde ağır hasar alan binanın duvarı yıkım sırasında böyle devrildi

Depremde ağır hasar alan binanın duvarı yıkım sırasında böyle devrildi

09.09.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bir binanın yangın merdiveni, yıkımı sırasında istinat duvarını yıkarak yürüyüş yoluna devrildi. Olayda caddede yürüyen bir kadın yaralanırken duvarın yıkılma anı saniye saniye görüntülendi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi. O sırada yoldan geçen bir kadın hafif yaralandı. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DUVARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Öte yandan duvarın yıkılma anı da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; yıkımın devam ettiği sırada duvarın bir anda caddeye doğru devrildiği, iş makinesinin ise santimlerle yıkılan duvarın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

(İHA)

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