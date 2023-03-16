HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Depremde de aynısı olmuştu' diyerek açıkladı! Balıklıgöl'deki balıkların durumu merak ediliyordu... Oraya saklanıyorlarmış

'Depremde de aynısı olmuştu' diyerek açıkladı! Balıklıgöl'deki balıkların durumu merak ediliyordu... Oraya saklanıyorlarmış

16.03.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketi, can kayıplarına yol açmış, çok sayıda yer de zarar görmüştü. Balıklıgöl de selden etkilenmiş ve paylaşılan görüntüler korkutmuştu. Bölgede su taşkınları yaşanmış, selin vurduğu Balıklıgöl çamurla kaplanmıştı. Balıkların durumu ise endişeye yol açarken son duruma ilişkin verilen bilgide bulanıklığın sebebinin çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü olduğu belirtilip bunun kaynak suyunun açılmasıyla düzeleceği aktarıldı. Balıkların da su açılınca ortaya çıkacağı söylendi.

'Depremde de aynısı olmuştu' diyerek açıkladı! Balıklıgöl'deki balıkların durumu merak ediliyordu... Oraya saklanıyorlarmış

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinden tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de etkilenmişti. Sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep olmuştu. Sağanak yağış nedeniyle sel suları Balıklıgöl’ü çamur deryasına çevirmiş, Şanlıurfa’nın tarihi yapıları sular altında kalırken, çamur nedeniyle suyun rengi sarıya dönmüştü. Yaşananlarla birlikte Balıklıgöl’ün balıklarının etrafa saçılarak telef olduğu da söylenmiş, suların çekildiği kısımlarda ise geriye moloz ve çamur yığınları kalmıştı. Harran Üniversitesi Bozova Meslek Yüksekokulu (MYO) Su Ürünleri Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Ömer Sait Kılıç, Balıklıgöl'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. Balıkların da durumunu anlatan Kılıç, Balıklıgöl'ü anlık olarak herhangi bir olaya karşı sürekli takip ettiklerini söyledi.

AA-20230316-30585018-30585000-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

Balıkların sağlığı, Balıklıgöl'ün durumuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Kılıç, "Maalesef dünkü sel felaketiyle birlikte Topdağı'ndan, mağaralar bölgesinden, üstüne üstlük de diğer kanalın taşmasıyla birlikte Balıklıgöl'ü 1-1,5 metre yüksekliğinde su kapladı. Gelen çamur yükü Balıklıgöl'ü kirletti. Balıklarda stres ortamı oluştuğu için şu anda balıklar göl içindeki çeşitli mağaracıklara geçmiş durumdalar. Bizim stok havuz dediğimiz havuzlarda şu anda balıklar bulunuyor ama onların yüzeye çıkması zaman alır." dedi.

AA-20230316-30585018-30585001-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

Balıklıgöl'de şu anda oksijen miktarının 8mg/L seviyelerinde olduğunu ve gölün 24 saat havalandırıldığını aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu bulanıklığın sebebi çevreden gelen selin meydana getirdiği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak. Canlılar doğası gereği stres altında güvenli ortamlara çekilirler. Şu anda balıklar güvenli ortamlarına çekilmiş vaziyetteler, zamanla ortaya çıkacaklar. Tabi selle kanallara geçmiş olan balık türleri olacak, onlar da kanallarına geri dönerler."

AA-20230316-30585018-30585004-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

HAYATİ ENGEL YOK

Balıklıgöl'ün içindeki balıkların sazan familyasına mensup balıklar olduğunu, kirlilik dayanımlarının yüksek olduğunu dile getiren Kılıç, bu tür bulanıklıkların balıklar için hayati tehlike teşkil etmediğini kaydetti.

AA-20230316-30585018-30585005-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

Bu tür durumun depremde de meydana geldiğini, yaklaşık 10 gün sonra bütün balıkların ortaya çıktığını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Çamur yükü depremde de meydana gelmişti. Bunda da bir hafta 10 güne kadar herhangi bir sıkıntı olmazsa normale döner diye düşünüyoruz. Her an bu olayın başındayız ekiple birlikte. Yaklaşık 10 kişiden oluşan teknik ekibiz. Burada hem anlık olarak sahada takip ediyoruz hem laboratuvar ortamında analizlerini yapıyoruz hem de görüntü açısından olumsuzlukları takip altında tutuyoruz. Depremde de aynısı olmuştu bir ay önce onda da söylemiştik. Herkes dedi ki 'balıklar kayboldu, yok oldu, gittiler' ama o stres ortamı bittikten sonra bulanıklık açıldıktan sonra herkes balıkları görmeye başladı. Aynı şekilde bu süreç bir hafta 10 gün, 15 gün sürecek o zaman yine görürüz inşallah o güzel günleri birlikte. Havalar açılınca da güneş ortaya çıkınca görünümleri daha fazla ortaya çıkacak."

AA-20230316-30585018-30585006-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

Balıklıgölü görmek için bölgeye gelen vatandaşlardan Mahmut Durgun da önceki gün akşamdan başlayan yağmurun sel oluşmasına sebep olduğunu hatırlattı.

AA-20230316-30585018-30585007-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

Şanlıurfa'da bugüne kadar böyle bir yağmur görmediklerine dikkati çeken Durgun, "Burada çok can kaybımız oldu, maddi anlamda birçok araba zarar gördü, otoparklar su altında kaldı. Alt geçitlerimiz su altında kaldı, insanlarımız zarar gördü, canımız yandı. Bu depremin üzerine bu sel felaketinin gelmesi tabi ki insanları daha çok üzdü, psikolojik olarak etkilendiler hepsi. Burada da Balıklıgöl dün burası tamamen su altındaymış. Biz de merak ettik, bugün gelip Balıklıgöl'ü görelim, balıklarımıza bakalım dedik. Elhamdülillah balıklarımız yaşıyor." dedi.

AA-20230316-30585018-30585008-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

YEM ATINCA BALIKLAR GÖRÜNÜYOR

Öte yandan Şanlıurfa Doğa Kuruma ve Milli Parklar ekipleri de Balıklıgöl'de incelemelerde bulundu, analiz için sudan numuneler aldı.

AA-20230316-30585018-30585010-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

Selle taşınan çöpler sudan temizlenirken, Balıklıgölün'ün yanındaki kanala vatandaşların yem atması sonucu balıkların yüzeye çıktığı da görüldü. (AA)

AA-20230316-30585018-30585011-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı... 'Ne balık kaldı ne göl' Selden sonra son hali içler acısı...

AA-20230316-30585018-30585013-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

AA-20230316-30585018-30585015-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE

AA-20230316-30585018-30585016-SELDEN_ETKILENEN_BALIKLIGOLDEKI_BALIKLAR_GUVENLI_BOLGEDE


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Deprem İstanbul'a göç ediyor' deyip uyardı! Yüksek ihtimal...'Deprem İstanbul'a göç ediyor' deyip uyardı! Yüksek ihtimal...
Deprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama dahaDeprem açıklaması paniğe yol açmıştı! Bir açıklama daha
Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?Marmara depreminin şiddetinin 9 olacağını söyledi mi?
Anahtar Kelimeler:
sel Balıklıgöl

En Çok Okunan Haberler

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.