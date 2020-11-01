Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Mansuroğlu Mahallesi 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nde Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen gökdelenin 18. katında çalışan inşaat işçisi Melih Dağbaşı düşerek yaşamını yitirdi.

Çatıdan kopan çelik parçaları ise araçların üzerine devrildi.

BİNANIN KİRİŞLERİNE ATLAMAYA ÇALIŞIYORDU

Görgü tanığı iş arkadaşının ifadesine göre Melih Dağbaşı, sepette deprem olduğunu panikle idrak edemeyip kule vincin devrildiğini düşünerek emniyet kemerlerini ve sepetin emniyetlerini açıp binanın kirişlerine atlamaya çalıştığı sırada düşüp hayatını kaybetti. (İHA)





