HABER

Depremde hasar gören minarenin külahı söküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan Donallar Camii'nin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin külah bölümü, itfaiye görevlilerince söküldü.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan Donallar Camii'nin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin külah bölümü, itfaiye görevlilerince söküldü.

Alaattin Mahallesi'ndeki Donallar Camii'nin minaresi, 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Cami, minarenin yıkılmak üzere olan külah bölümü nedeniyle çevresinde güvenlik önlemi alınıp, ibadete kapatıldı. Tehlike oluşturan minarenin külah bölümünün sökülmesi için bu sabah çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sepetli itfaiye aracı, Alaattin Mahallesi'ne getirildi. 43 metre yüksekliğindeki minarenin külah kısmına sepetle ulaşan itfaiyeciler, bağlantı yerlerini keserek, külahı yerinden çıkardı. Vince bağlanan külah, bulunduğu yerden indirildi. Caminin, yapılacak incelemenin ardından ibadete açılacağı belirtildi.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan’dan Trump’ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?Kılıçdaroğlu: Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.