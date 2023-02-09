Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 9 Şubat 2023 depremde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Gaziantep'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin acı bilançoyu açıkladı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 14'e ulaştı.

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te son durumu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

OHAL konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır." dedi.

