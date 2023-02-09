HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 9 Şubat 2023 depremde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 9 Şubat 2023 depremde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

09.02.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını açıkladı. Peki, Depremde ölü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve 9 Şubat 2023 depremde hayatını kaybedenlerin sayısı...

Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 9 Şubat 2023 depremde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Deprem ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Gaziantep'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin acı bilançoyu açıkladı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 14'e ulaştı.

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te son durumu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı" ifadelerini kullandı.

OHAL konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'de süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
OHAL kararı Meclis'te! TBMM'deki oylama sonucunda...OHAL kararı Meclis'te! TBMM'deki oylama sonucunda...
Deprem faciasında 3.gün! Can kaybı 12 bin 391'e yükseldiDeprem faciasında 3.gün! Can kaybı 12 bin 391'e yükseldi
Depremde yakınlarını kaybedenlerden şoke eden iddia!Depremde yakınlarını kaybedenlerden şoke eden iddia!
Anahtar Kelimeler:
deprem son dakika ölü sayısı

En Çok Okunan Haberler

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.