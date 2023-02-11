DEPREMDE ÖLÜ YARALI SAYISI SON DAKİKA! 11 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Depremde ölü ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Türkiye deprem haberleriyle uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki, bugün depremde ölü, yaralı sayısı kaç oldu?

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğüne ve 6'ncı günde enkaz altından sağ çıkarılan kişilerin bulunduğuna işaret ederek, mücadele azmini, umudu artıran bu gelişmelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Koca, son duruma ilişkin, şunları kaydetti:

"Deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın acil müdahalesinden sonra hava araçlarıyla 1174, kara ambulanslarıyla 20 bin 130, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 21 bin 631 hastamızın tedavilerinin devam ettirebilmesi amacıyla bölge dışı illere transferi sağlandı."

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Bakan Koca, "Afet bölgesinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların, idari izinli sayılabileceğine dair genelge hazırlandı ve bölgedeki il yöneticilerimiz talimatlandırıldı." açıklamasında bulundu.

Başta doktorlar olmak üzere, çok sayıda sağlık gönüllüsünün bölgeye gelmek için müracaat ettiğini belirterek, teşekkürlerini ileten Koca, bölge hastanelerinde acil müdahale gerektiren hasta sayısının azaldığını, ilk günlerdeki yoğunluğu yönetebilmek için yaralıların ilk müdahale sonrası bölge dışı hastanelere sevk edildiğini anlattı.



