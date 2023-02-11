HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. DEPREMDE ÖLÜ YARALI SAYISI SON DAKİKA! 11 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

DEPREMDE ÖLÜ YARALI SAYISI SON DAKİKA! 11 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

11.02.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı bilgileri gelmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından kurtarma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaşanan deprem sonrası artçı depremler de meydana geliyor. Deprem; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hasara neden oldu. Peki, Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

DEPREMDE ÖLÜ YARALI SAYISI SON DAKİKA! 11 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?

Depremde ölü ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Türkiye deprem haberleriyle uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki, bugün depremde ölü, yaralı sayısı kaç oldu?

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğüne ve 6'ncı günde enkaz altından sağ çıkarılan kişilerin bulunduğuna işaret ederek, mücadele azmini, umudu artıran bu gelişmelerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Koca, son duruma ilişkin, şunları kaydetti:

"Deprem faciasında 22 bin 327 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti, 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın acil müdahalesinden sonra hava araçlarıyla 1174, kara ambulanslarıyla 20 bin 130, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 21 bin 631 hastamızın tedavilerinin devam ettirebilmesi amacıyla bölge dışı illere transferi sağlandı."

hayat deprem

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Bakan Koca, "Afet bölgesinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarımızdan depremzede yakınları bulunanların, idari izinli sayılabileceğine dair genelge hazırlandı ve bölgedeki il yöneticilerimiz talimatlandırıldı." açıklamasında bulundu.

Başta doktorlar olmak üzere, çok sayıda sağlık gönüllüsünün bölgeye gelmek için müracaat ettiğini belirterek, teşekkürlerini ileten Koca, bölge hastanelerinde acil müdahale gerektiren hasta sayısının azaldığını, ilk günlerdeki yoğunluğu yönetebilmek için yaralıların ilk müdahale sonrası bölge dışı hastanelere sevk edildiğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan, Şanlıurfa'da çadır kenti ziyaret etti! 'Bir sene sonra...'Erdoğan, Şanlıurfa'da çadır kenti ziyaret etti! 'Bir sene sonra...'
Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'Enkazdan sağ çıkarılan Cemile'nin ilk sözleri görevlilerin boğazını düğümledi! '30 saattir babamın cansız bedeni yanımda'
Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...Çinli ekip istedi! Özel harekat ekibi devreye girdi! Yer Malatya...
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Fahrettin Koca deprem afad

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

Yardım kamyonunun önünü kesip tehdit etmişlerdi! Şoför o anları anlattı... 'İkna ettim'

Yardım kamyonunun önünü kesip tehdit etmişlerdi! Şoför o anları anlattı... 'İkna ettim'

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.