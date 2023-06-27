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Depremde yakınlarını kaybeden Karsu Hatay'a gitti! Enkazların arasından paylaşım yaptı

27.06.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası ailesinden pek çok kişiyi kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez Hatay'a gitti. Enkazların arasında dolanan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Hatay'da yaşayan akrabalarıyla bir araya gelerek yemek yedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Karsu Hatay'a gitti! Enkazların arasından paylaşım yaptı

6 Şubat sabahı 11 ilde etkisini gösteren Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu 50 bin 783 vatandaş vefat etmişti. Hayatını kaybedenler arasında memleketi Hatay olan şarkıcı Karsu'nun da ailesinden birçok kişi yer alıyordu. Ünlü isim deprem bölgesini ziyarete gitti.

ÜNLÜ İSİMDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremlerde ailesinden 17 kişiyi kaybeden Karsu, depremin üzerinden 4 ay geçmesinin ardından Hatay'a gitti.

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Bu süreçte depremzedeler için büyük yardım kampanyaları düzenleyen Karsu, deprem sonrası Hatay'daki akrabalarıyla bir araya gelerek yemek yedi.

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Yakınlarını kaybeden Karsu Dönmez o süreçte nenesine ulaşınca çok sevinmişti. Ancak Karsu Dönmez'in nenesi de hayatını kaybetti.

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Hatay’ın Karsu Köyü'nden 1990'da Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan Karsu, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde yardım toplamıştı.

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33 yaşındaki müzisyen enkazların aralarında dolandığı anları da Instagram hesabında yayınladı.

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Karsu'nun bu paylaşımına oyuncu Ali Sunal'dan "Ne denir ki. Acını paylaşıyorum, Allah rahmet eylesin." şeklinde yorum geldi.

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