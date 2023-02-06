Depremde yıkılan binanın enkazının altında kaldı! O konuşma anbean kamerada: "Arkada kardeşim var"

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Diyarbakır Bağlar'da yıkılan bir binanın altında kalan aile fertleri ise kendilerini kurtarmaya gelenlerle iletişime geçti. Deprem altında yardım bekleyen bir genç, ise kurtarılanlarla konuştu.

"KARDEŞİM TEPKİ VERİYOR, SES GELİYOR"

Bağlar'da depremde yıkılan binanın altında kalanlar olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölge sakinleri seferber oldu.

Enkaz altında görüntülenen bir genç, "Ablam, kardeşim ve ben buradayız. Kardeşim tepki veriyor. Ses geliyor "dedi.

Videoda ise "Arkada kardeşim var, en arkada." dediği duyuldu.

ANBEAN KAMERADA

Kurtarmaya gelenlerle enkaz altındaki gencin konuşması anbean kameraya yansıdı.

Deprem bölgesinde enkaz üzerinde yoğunluk olmaması, kurtarma ekiplerine destek olunması istendi. (İHA)

