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  4. Depremden sağ olarak kurtulmayı başardılar! Depremzedelere elleriyle eldiven dağıttılar

Depremden sağ olarak kurtulmayı başardılar! Depremzedelere elleriyle eldiven dağıttılar

13.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili derinden etkiledi. Bölge adeta enkaz alanına dönüşürken Türkiye yaralarını sarmak için seferber oldu. Hatay'da çekilen bir görüntü yürekleri ısıttı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde iki küçük çocuğun depremzedelere eldiven dağıtmak için hareketlere geçtikleri anlar duygulandırdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da da hissedildi. Şiddetli sarsıntının etkisiyle 10 il yerle bir olurken bölgede büyük bir can savaşı başladı. Türkiye’den ve dünyadan yapılan insani, tıbbi, arama-kurtarma ile gıda yardımları bölgeye yağmur gibi yağdı. Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay’da sarsıntıdan sağ kurtulmayı başaran iki çocuğun eldiven dağıttıkları görüntüler sosyal medyada duygusal anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

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Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde büyük kaosa neden oldu. Binlerce bina yerle bir olurken göçük altında kalan on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depremin 8. gününde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken depremzedeler için yardımlarda gelmeyi sürdürüyor. İskenderun’da iki çocuk, depremzedeler için eldiven dağıttı. Çocukları video kaydına alan bir vatandaş, görüntüleri TikTok’ta paylaştı.

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