Depremden sağ olarak kurtulmayı başardılar! Depremzedelere elleriyle eldiven dağıttılar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay ve Adana’da da hissedildi. Şiddetli sarsıntının etkisiyle 10 il yerle bir olurken bölgede büyük bir can savaşı başladı. Türkiye’den ve dünyadan yapılan insani, tıbbi, arama-kurtarma ile gıda yardımları bölgeye yağmur gibi yağdı. Depremden etkilenen illerden biri olan Hatay’da sarsıntıdan sağ kurtulmayı başaran iki çocuğun eldiven dağıttıkları görüntüler sosyal medyada duygusal anlar yaşattı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde büyük kaosa neden oldu. Binlerce bina yerle bir olurken göçük altında kalan on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Depremin 8. gününde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken depremzedeler için yardımlarda gelmeyi sürdürüyor. İskenderun’da iki çocuk, depremzedeler için eldiven dağıttı. Çocukları video kaydına alan bir vatandaş, görüntüleri TikTok’ta paylaştı.