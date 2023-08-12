'Depremi tetikleyecek' iddialarına uzman isimden yanıt! Gökyüzü meteor yağmuru ile ışıl ışıl olacak 'Çıplak gözle gözlemlenebilecek'

Her yıl 12-13 Ağustos tarihleri arasında en yoğun zamanını yaşayan ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle görülebilecek. Saatte 60- 100 adet arasında oluşacak ateş topları saniyede 59 kilometre hızla dünya atmosferine girecek. Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi ‘Perseid Meteor Yağmuru’ çıplak gözle de görülebilecek.

"DEPREMİ TETİKLEYECEK" İDDİALARI

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde de yarın gece 23.00-02.00 saatleri arasında ‘UZAYMER Halk Gözlemi ve Perseid Meteor Yağmuru’ etkinliği düzenleyecek.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde ise ‘Perseid Meteor Yağmuru depremi tetikleyecek’ iddiaları atıldı.

"SAATTE 80-100 GÖKTAŞI DÜŞECEK"

Çukurova Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER) Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akyüz, “Perseid Meteor Yağmuru gece 23.00’dan itibaren kuzeydoğu yönüne bakıp çıplak gözle göktaşı yağmurunu izleyebilirler. Saatte ortalama 80-100 göktaşı bekleniyor. Karanlık ve ışık kirliliği olmayan yerlerde bu ışık izini izleyebilirler” ifadelerini kullandı.

"JÜPİTER VE SATÜRN DE GÖRÜLEBİLECEK"

Jüpiter ve Satürn’ün de görüş alanına gireceğini anlatan Akyüz, “Bizlerde yarın akşam 23.00 ve gece 02.00 arasında burada bu meteor yağmurunu izleyeceğiz. Ayrıca Jüpiter ve Satürn de görüş alanımızda olacak. Onları da teleskop yardımıyla görmeyi umuyoruz” dedi.

"DEPREMLE İLGİSİ YOK"

Perseid Meteor Yağmuru'nun depremi tetikleyeceği iddialarının bilimle uyuşmadığını vurgulayan Prof. Dr. Aysun Akyüz, “Bu her yıl yaşanan bir olay. Ortalama senede 8 göktaşı yağmuru oluyor. Bazıları kuyruklu yıldız, bazıları da astroid kökenli. Bunların depremle ilgili hiçbir bilimsel ilgisi yok” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu ise hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (gök taşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini ve bu sene gökyüzünde Ay’ın olmamasından kaynaklı gökyüzünün çok daha karanlık olacağını belirtti.

Astronomi meraklılarının Türkiye semalarını aydınlatacak olan yoğun meteor yağmurunu Ağustos’un 12’sini 13’üne bağlayan tüm gece boyunca net olarak görebileceklerini anlatan Kılıçoğlu, yağmurun en yoğun olduğu saatlerin ise cumartesiyi pazara bağlayan gece 23.00 ile 01.00 arasında olduğunu ifade etti. Kılıçoğlu ayrıca, meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmayacağını da vurguladı.

Meteorların Dünya’ya değil Dünya’nın meteorlara çarptığını ve bu sene gerçekleşecek olan meteor yağmurları sırasında Ay’ın sabaha karşı doğmasından kaynaklı gökyüzünün çok karanlık olacağını ve meteorların çok daha net bir şekilde gözlemlenebileceğini belirten Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, “Meteor yağmurları, yerin atmosferine giren irili ufaklı kaya parçalarıdır. Bu parçalar bir kum tanesinden bir cevize kadar farklı şekillerde değişiklik gösteren boyutlardadır. Bu parçaların kaynağı ise eskiden Güneş Sistemi’ni ziyaret etmiş ve Güneş’in etrafında dolanan kuyruklu yıldızlardır. Bu kuyruklu yıldızlardan bazıları Güneş’e yaklaştıkları zaman yerin yörüngesinden geçerek arkasında artıklar bırakabiliyorlar. Dolayısıyla yer Güneş etrafında dolanırken belirli tarihlerde bu artıkların etrafından geçiyor. Aslında meteorlar yere düşmüyor, Dünya meteorların olduğu bölgeden geçiyor. Meteorlar bize değil biz meteorlara çarpıyoruz. Bu sene gerçekleşecek olan meteor yağmurunu diğer yağmurlardan ayıran bir durum var. Bu gece Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan saatlerde meydana gelecek olan meteor yağmurunda gökyüzünde Ay gözükmeyecek. Bundan dolayı gökyüzü çok karanlık olacak. Bu oldukça güzel bir durum. Daha fazla sayıda meteor görmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"METEOR YAĞMURLARI, TELESKOPLA DEĞİL ÇIPLAK GÖZLE GÖZLEMLENEBİLECEK BİR GÖK OLAYI"

Gökyüzündeki görsel şölenin takip edilebilmesi için yalnızca şehir ışıklarından uzak bir nokta tercih edilmesinin yeterli olacağını belirten Kılıçoğlu şu sözleri kaydetti:

“Gözlem için neredeyse tek bir kriter var. Gökyüzünün ışık kirliliğinden uzak olması. Şehir ışıklarından mümkün olduğunca uzak olan bir bölgeye gitmek ve gece boyunca gökyüzünü izlemek meteor yağmurlarını takip etmeniz için yeterli. Meteor yağmurları, teleskopla değil çıplak gözle gözlemlenebilecek bir gök olayı. Meteor yağmurları için özellikle bir açı belirtmek gerekirse Kuzey Doğu tarafında çok daha net bir şekilde gözlemlenebilir. En ideal gözlem yere uzanarak bütün gökyüzünü geniş bir açıyla görecek şekilde yapılan gözlemlerdir.”

Kılıçoğlu tüm uzay severleri Ankara Üniversitesi’nin Gölbaşı İncek’te bulunan Kreiken Rasathanesi’nde gerçekleştirilecek olan Meteor Yağmuru Gözleme Etkinliği’ne davet etti. Ayrıca 12 Ağustos’ta saat 21.00’da başlayacak olan etkinlikte Astronomi meraklıları teleskopla Satürn gezegenini gözleme imkanı da bulabilecek. (İHA)

