'5 gün sürecek' dedi ve ekledi: Aşırı sıcaklar başlıyor! O ili işaret etti... 'Rekoru 47 ile kırabilir' İşte Meteoroloji'den son dakika 12-16 Ağustos hava durumu

Geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcakların etkisini göstermesinin ardından bunaltıcı hava yeniden mevsim normallerine dönmüştü. Bu kez uzmanlar aşırı sıcakların geri geleceğine dair uyarılarda bulundu. Peki, bu defa yaşanacak aşırı sıcaklar hangi bölgelerde etkili olacak? Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte son dakika 12-16 Ağustos hava durumu...

"AŞIRI SICAKLAR BAŞLAYACAK! REKOR SICAKLIKLAR ÖLÇÜLEBİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Orhan Şen, "Yarın pazar itibaren Basra'dan gelen sıcak hava ile İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'nun batısında aşırı sıcaklar başlayacak. Bu bölgelerdeki bazı illerde rekor sıcaklıklar ölçülebilir. 5 gün sürecek sıcak dalgası Marmara, Ege, Karadeniz'i etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Şen "Geçen haftalarda batı bölgelerimiz aşırı sıcakların etkisindeydi. Bu hafta pazar - çarşamba arası İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, GDA sıcak dalgası etkisinde kalacak. Sıcak hava dalgası doğal afet yaratır. Bu bölgede yaşayanlar; işiniz yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Ege, Marmara, Karadeniz olması gereken sıcaklarda aşırılık yok. Bugün Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz fırtına hızında esebilir denizciler dikkat." ifadelerini kullandı.

"ADANA'DA PAZAR VE PAZARTESİ GÖLGEDE 47 DERECE BEKLİYORUZ"

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda ise "Adana'da pazar ve pazartesi gölgede 47 derece bekliyoruz. Yer hizası (asfalt v.b.) sıcaklıklar ise yer yer 55-60 dereceye çıkabilir. Adanalılar asfaltta yumurta pişirme denemeleri yapabilir. 24.08.1958 merkez 45.6° rekorunu Adana 47° ile kırabilir" denildi.

Hava Forum'dan yapılan bir başka paylaşımda da şu ifadeler yer aldı:

"Pazar günü Arabistan'dan gelen sıcaklarda en şanslı ve şanssız olan şehirler listemiz:

En Şanslı Yerler:

1) Zonguldak 26°

2) İstanbul 28°

3) Çanakkale 29°

4) Yalova 29°

5) Tekirdağ 29°

6) Sakarya 29°

7) Trabzon 29°

8) Giresun 29°

9) Ordu 29°

10) Samsun 29°

11) Düzce 29°

12) Rize 29°

13) Kırklareli 30°

14) Kocaeli 30°

15) Artvin 30°

16) İzmir 32-33°

En Şanssız Yerler:

1) Adana 47°

2) Kilis 47°

3) Kahramanmaraş 46°

4) Osmaniye 45°

5) Şanlıurfa 44°

6) Diyarbakır 44°

7) Batman 44°

8) Mersin 43°

9) Güneydoğu Tamamı 40-44°

10) Eskişehir 37-41°

11) Ankara 37-40 °

12) İç Anadolu Tamamı 37-40°"

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu ile Zonguldak'ın batı çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

12 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

15 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

16 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ



