'5 gün sürecek' dedi ve ekledi: Aşırı sıcaklar başlıyor! O ili işaret etti... 'Rekoru 47 ile kırabilir' İşte Meteoroloji'den son dakika 12-16 Ağustos hava durumu

Geçtiğimiz haftalarda aşırı sıcakların etkisini göstermesinin ardından bunaltıcı hava yeniden mevsim normallerine dönmüştü. Bu kez uzmanlar aşırı sıcakların geri geleceğine dair uyarılarda bulundu. Peki, bu defa yaşanacak aşırı sıcaklar hangi bölgelerde etkili olacak? Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu tahminlerine ilişkin açıklama yaptı. İşte son dakika 12-16 Ağustos hava durumu...
Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Orhan Şen, "Yarın pazar itibaren Basra'dan gelen sıcak hava ile İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Güney Doğu ve Doğu Anadolu'nun batısında aşırı sıcaklar başlayacak. Bu bölgelerdeki bazı illerde rekor sıcaklıklar ölçülebilir. 5 gün sürecek sıcak dalgası Marmara, Ege, Karadeniz'i etkilemeyecek." ifadelerini kullandı.
Şen "Geçen haftalarda batı bölgelerimiz aşırı sıcakların etkisindeydi. Bu hafta pazar - çarşamba arası İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, GDA sıcak dalgası etkisinde kalacak. Sıcak hava dalgası doğal afet yaratır. Bu bölgede yaşayanlar; işiniz yoksa dışarı çıkmayın" dedi.
Şen bir sonraki paylaşımında ise "Ege, Marmara, Karadeniz olması gereken sıcaklarda aşırılık yok. Bugün Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz fırtına hızında esebilir denizciler dikkat." ifadelerini kullandı.
Hava Forum'dan yapılan paylaşımda ise "Adana'da pazar ve pazartesi gölgede 47 derece bekliyoruz. Yer hizası (asfalt v.b.) sıcaklıklar ise yer yer 55-60 dereceye çıkabilir. Adanalılar asfaltta yumurta pişirme denemeleri yapabilir. 24.08.1958 merkez 45.6° rekorunu Adana 47° ile kırabilir" denildi.
Hava Forum'dan yapılan bir başka paylaşımda da şu ifadeler yer aldı:
"Pazar günü Arabistan'dan gelen sıcaklarda en şanslı ve şanssız olan şehirler listemiz:
En Şanslı Yerler:
1) Zonguldak 26°
2) İstanbul 28°
3) Çanakkale 29°
4) Yalova 29°
5) Tekirdağ 29°
6) Sakarya 29°
7) Trabzon 29°
8) Giresun 29°
9) Ordu 29°
10) Samsun 29°
11) Düzce 29°
12) Rize 29°
13) Kırklareli 30°
14) Kocaeli 30°
15) Artvin 30°
16) İzmir 32-33°
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ve Bolu ile Zonguldak'ın batı çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık