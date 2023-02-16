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Depremin en acı hikayesi... Enkaz altında kalan torununu kaybetti! Meliha teyzenin sözleri yürekleri yaktı: "O bana çok ağır geliyor"

16.02.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler ne yazık ki acı hikayeler de ortaya çıkardı. Meliha Sarıçiçek'in (70) hikayesi ise yürekleri dağladı. İlk depremin ardından torunuyla birlikte apartmandan çıkan Meliha teyze güvenli olabileceği düşüncesiyle gittikleri başka apartmanda ikinci depreme yakalandı. Bina yıkılınca enkaz altında kalan torunu hayatını kaybetti, Sarıçiçek ise 24 saat sonra kurtarıldı. Sarıçiçek'in "Depremde torunumu kaybettim, o bana çok ağır geliyor" şeklindeki sözleri ise yürek yaktı.

Depremin en acı hikayesi... Enkaz altında kalan torununu kaybetti! Meliha teyzenin sözleri yürekleri yaktı: "O bana çok ağır geliyor"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden Meliha Sarıçiçek (70), merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından torunu Mehmet Emin (20) ile birlikte bulunduğu apartmandan çıktı. Bir süre torunuyla birlikte dışarıda kalan Sarıçiçek, güvenli olabileceği düşüncesiyle Battalgazi Mahallesi'ndeki diğer apartmanına gitti. Yaşlı kadın ve torunu bu kez Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme bu apartmanda yakalandı. Bina yıkılınca enkaz altında kalan Mehmet Emin hayatını kaybetti, Sarıçiçek ise depremin 24. saatinde Düzce itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Yaşlı kadın, Kahramanmaraş'taki tedavisinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sarıçiçek'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

"TORUNUM 'BEN YATAYIM' DEDİ, 'O ZAMAN BEN DE BİR YEMEK YAPAYIM' DEDİM... O ANDA DEPREM OLDU"

Enkaz altında geçirdiği zor saatleri anlatan yaşlı kadın, "Depremde Elbistan'daydım. İlk deprem olduğunda köye gittim. Köye gittik ve eve çıktık. Torunum 'Ben yatayım' dedi. 'O zaman ben de bir yemek yapayım' dedim. O anda deprem oldu. Evim yıkıldı bende enkazda kaldım. 24 saat enkaz altında kaldım. Sonrasını bilmiyorum. Enkazda kaldığım sürede hiçbir şey hissetmedim. Karanlıkta Allah'a yalvardım. Bulaşık makinesinin yanındaydım, mermeri kırılmıştı. Rabbime yalvardım. Ağladım ama bir şey diyemedim. Torunum Mehmet'i çağırdım ama ondan haber alamadım" dedi.

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"ELİME BETONLAR DÜŞMÜŞTÜ"

"Allah devletimizden de, milletimizden de razı olsun" diyen Meliha Sarıçiçek, "Sağlıkçılar, kurtarma ekipleri, bakanlar, milletvekilleri enkaz bölgesinde. Kızım beni alıp Düzce'ye getirdi. Onlar olmasaydı elim kesilirdi. Elime betonlar düşmüştü. Doktorlar önce dikti, kırık var diye alçıya aldılar. Elim morardı. Daha sonra yeniden hastaneye gelince 'Elin enfeksiyon kapmış' dediler. Kızım da alıp Düzce'ye getirdi" diye konuştu.

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70 YAŞINDAKİ MELİHA TEYZEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER: "DEPREMDE TORUNUMU KAYBETTİM, O BANA ÇOK AĞIR GELİYOR"

Depremde 20 yaşındaki torunu Mehmet Emin'i kaybeden yaşlı kadın, "Depremde torunumu kaybettim, o bana çok ağır geliyor. Hiçbir şeyim kalmadı. Düzce itfaiyesi beni çıkarttı. Ben onların sesini duydum. 'Yavrularım beni çıkartın, öleceğim burada' diye bağırdım. Beni çıkardılar, hastaneye götürdüler. Hamd-ü senalar olsun. Ne yapayım, kaderimde bu da varmış. Çocuklarımın canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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