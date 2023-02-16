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Deprem enkazı altında yaşadıklarını anlattı! İdrarını içerek 183 saat hayatta kalmış

16.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, 183 saat sonra deprem enkazından sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber, Mersin’de tedavi gördüğü hastanede, enkaz altında yaşadığı korku dolu o anları anlattı. Bağırmaktan sesinin kısıldığını ve boğazının şiştiğini söyleyen Berber, "Su şişesinin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. Onunla kendimi kurtardım" dedi. İşte Berber'in enkaz altında hayatta kalma mücadelesi...

Deprem enkazı altında yaşadıklarını anlattı! İdrarını içerek 183 saat hayatta kalmış

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, sağ kurtulan vatandaşlarda sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde 183 saat sonra enkazdan sağ çıkartılan 62 yaşındaki Hüseyin Berber’de Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Burada tedavi altına alınan Berber’in sağlık durumu iyiye giderken, yaşadıkları o anları anlattı.

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"BAĞIRA BAĞIRA BOĞAZIM ŞİŞTİ"

Berber, "Enkaz altında kaldım. Etrafım çok karanlıktı. O an sürekli bağırıp çağırdım, ama kimse yoktu. Bina 15 katlı. Ben binanın giriş katında oturuyordum. Deprem olduğu zaman hemen ayağa kalktım. Çocuklarım evden çıktı, ama ben çıkamadım. O an yere çöktüm, duvar yıkıldı ve ben o arada kaldım. Üstüme bir kilim aldım. Evde 5 kişiydik. Ben tabi onlara da seslendim. Onlardan ses duymayınca kurtulduklarını anladım. Yukarıda çalışma yapıldığını duyduğum zaman biraz rahatlıyordum, ama bağıra bağıra boğazım şişti" diye konuştu.

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"İDRARIMI İÇTİM, ONUNLA KENDİMİ KURTARDIM"

Şeker hastası olduğunu kaydeden Berber, "Yattığım yerde bir şişe su ve ilaçlarım vardı. Şans eseri onların hepsi yanıma düştü. Onları içtim. Tabi suyum bir süre sonra bitti. Daha sonra şişenin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. Onunla kendimi kurtardım. Ben ekipler gelene kadar bulunduğum yerde oturdum. Kurtarma ekipleri tavana vura vura olduğum yeri deldi. Ben hemen yine bağırdım tabi o an sesim kısıldı. Kurtarma ekibi elini bana uzatarak beni tuttu. Ufak bir delikten çekip çıkardılar. O delikten çıkarken korktum, ama olsun" ifadelerini kullandı.

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Mersin Şehir Hastanesinde görev yapan ve Hüseyin Berber’e müdahale eden anestezi uzmanı Çağlar Aksoy Çolak ise, Berber’in kendilerine geldiğinde durumunun stabil olduğunu belirterek, "Burada destek tedavisi sağladık. Genel durumu gayet iyi. Şu anda da stabil bir hastamız. Bilinci açık ve bizimle konuşuyor" şeklinde konuştu.

İHA

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