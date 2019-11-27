HABER

Arnavutluk’ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta meydana gelen 6.4’lük depremin ardından ölü sayısı artarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arnavutluk’ta 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi!

Arnavutluk’ta meydana gelen 6.4’lük depremin ardından ölü sayısı artarken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye’den de çok sayıda yardımın ulaştığı Durres (Duraç) bölgesinde halk çadırlarda kalıyor. Ülkede 1 aylık olağanüstü hal ilan edildi.

Dün sabaha karşı başkent Tirran’a 30 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6.4’lük depremin ardından çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısı son bilgilere göre 26’yı buldu. Ordu, polis, sağlık ve tüm kurumlar ülkede seferber oldu.

Bir aylık olağanüstü hal ilan edilen bölgeye, Türkiye’den AFAD, UMKE, Kızılay, MİRESİA (İyilik Vakfı) ve HAK İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekipleri de gitti. Resmi kurumlar tatil edilirken, hasarın büyük olduğu binalara girilmiyor. Asker ve polis olay yerlerine şerit çekerken, çadırlarda kalan vatandaşlar için belediye ekipleri tarafından ekmek dağıtılıyor. Birçok vatandaşın da araçlarda kaldığı görüldü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, çadırların bulunduğu alanı dolaşarak depremzedelerle konuştu.

KAYNAK: İHA

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralıOtomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı
Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildiYabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Olağanüstü Hal

En Çok Okunan Haberler

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Sarallar adlı suç örgütüne operasyon

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Trump açıkladı: Terör grubu olarak ilan edeceğiz

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten Türkiye yorumu

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

Merkel: Türkiye zor bir partner olsa da NATO içinde tutulmalı

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor'

Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası

AP'den çok önemli 'terörist çocuğu' kararı!

AP'den çok önemli 'terörist çocuğu' kararı!

Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor

Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor

Kaliforniya'daki orman yangını büyüyor

Kaliforniya'daki orman yangını büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.