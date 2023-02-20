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Depremle alay ettiği skandal karikatür tepki çekmişti! Charlie Hebdo hack'lendi: "Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok"

20.02.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Müslümanların inançlarına hakaret eden çirkin karikatürler yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay ederek tepki toplamıştı. Charlie Hebdo'nun internet sitesi, alınan ekran görüntülerine göre Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hack'lendi. Siteye Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı konulurken, söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.

Depremle alay ettiği skandal karikatür tepki çekmişti! Charlie Hebdo hack'lendi: "Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok"

Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo'nun web sitesi bir Türk tarafından hacklendi. Dergi hatırlayacağınız üzere, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan iki büyük depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınlamıştı. Yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verilen skandal çizimde yorum olarak "Tank göndermeye bile gerek yok" yazılmıştı.

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Tepki çeken söz konusu karikatüre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepki göstermiş ve ''Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun.'' şeklinde bir paylaşımında bulunmuştu.

CHARLIE HEBDO HACK'LENDİ

Fransız dergi Charlie Hebdo'nun internet sitesi Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hack'lendi.

Alınan bir ekran görüntüsüne göre, siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.

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Görüntüde sitenin içeriğinin değiştirildiği görülürken, sitenin aşağı kısımlarına ise "Neden hacklendik" başlıklı bir yazı eklendiği görüldü.

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"SİZ ALAY EDEMEZSİNİZ SADECE ALAY KONUSU OLURSUNUZ"

Ayrıca, alt kısımda "Ben Devran Karaçay bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok. Siz alay edemezsiniz sadece alay konusu olursunuz" ifadesinin yer aldığı da görüldü.

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Charlie Hebdo'nun hacklenmesi sosyal medyada gündem oldu.

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