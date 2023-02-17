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Depremle birlikte metrelerce yükseldi! Harabeye dönen köyün halkı bu manzara karşısında çaresiz kaldı: "O korku bize yeter"

17.02.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fay hattındaki çatlamaların etkisi yeryüzünde çok farklı şekillerde meydana çıktı. Depremin en çok etkilediği illerden olan Adıyaman'daki Balıkburnu köyünde 8 can kaybı yaşandı, köyün geçim kaynağı ise kar altında kaldı. Depremin metrelerce yükselttiği tarlaların havadan çekilen görüntüleri yaşanan sarsıntının boyutunu ortaya koydu. Yusuf Sekban adlı vatandaş, geçim kaynaklarının kar altında kaldığını söylerken "Ben 10 deprem gördüm, bunun üçte biri değildi" diye konuştu.

Depremle birlikte metrelerce yükseldi! Harabeye dönen köyün halkı bu manzara karşısında çaresiz kaldı: "O korku bize yeter"

"Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter." Adıyaman'da Çelikhan'a bağlı Balıkburnu Köyü'nde depremin şiddetini köylüler bu sözlerle ifade ediyor. Yaklaşık 200 nüfusa sahip köyün geçim kaynağı olan tütün ekili tarlalar, yıkıcı etkisi sonucu yaklaşık 3 metre yükselince tütünler kar altında kaldı. Köyün terk edilmiş bir harabeye dönmüş manzarası da havadan görüntülendi.

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YOL DA YÜKSELDİ

Deprem, kar yağışı ve dağlardan düşen taşlar nedeniyle köylere ulaşımda bir süre sorun yaşanmıştı. Çatlayan yollar, bozulan köprülerin onarımlarının ardından, köye ulaşım sorunu da çözüldü. Tarlanın yükseldiği asfalt yolun bir bölümünde de yükselme görüldü. Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köy, havadan görüntülendi. 

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"8 CENAZEMİZ OLDU; KALANLARIN HEPSİ BIRAKIP GİTTİ"

Çelikhan'da oturan ve Balıkburnu köyündeki durumu görmek için gelen Mahmut Karcı şöyle konuştu:

"Tarla neredeyse 5-6 metre yükselmiş. Hem yol hem de üst kısımlar. Ben buralıyım ama Çelikhan merkezde oturuyorum. Büyük bir felaket oldu, yollar çöktü, evler yıkıldı. İnsanlarımız göçük altında öldüler. Ulaşımda sıkıntı oldu ama, devlet sağ olsun yanımızda. Milletimiz var olsun. Bütün imkanlarıyla herkes yanımızda. Burada köylü yok, 8 cenazemiz oldu bu köyde. Kalanlar da şehir dışına çıktılar, hepsi bıraktı gitti."

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"10 DEPREM GÖRDÜM, BUNUN ÜÇTE BİRİ DEĞİLDİ" 

İlaç almak için Adıyaman'a giden Yusuf Sekban da şunları söyledi:

"Yollar önce düzdü, bu deprem olunca yollar yarıldı, köprülerde sıkıntı oldu. Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter.

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Tütün tarlası yükselmiş. Tarla 2-3 metre yukarı kalkmış. Ben 10 deprem gördüm, bunun üçte biri değildi. Buranın geçim kaynağı tütündü. O tütünler de altta kaldı. Hayvanlar telef oldu.

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İnsanlar köyden gitmiş çünkü, burada yapacak bir şey yok. Tuvalet, su olmadığı için de gittiler.

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Ben de Çelikhan'dan ilaç almak için geldim."

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(DHA)

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