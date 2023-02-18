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Depremzede çocuklarla ilgili ‘cemaat’ iddiaları üzerine Bakanlıktan açıklama geldi

18.02.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesinde ailelerine kaybeden çocuklarla ilgili sosyal medyada dolaşan “Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası” üzerine ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ‘Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmadı’ ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuklarla ilgili ‘cemaat’ iddiaları üzerine Bakanlıktan açıklama geldi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in Meclis gündemine taşıdığı ailelerini kaybeden çocukların cemaat bağlantılı yapılara teslim edildiği iddiası ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası” başlıklı haber-paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10.02.2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup hanede kalanların Suriye’deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir.
Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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CHP’Lİ VEKİL İDDİALARLA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailelerini kaybeden çocukların cemaat bağlantılı yapılara teslim edildiği iddia edilmişti. Özellikle sosyal medyada çok konuşulan o iddiayı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Meclis gündemine de taşıyarak iddialar hakkında soru önergesi vermişti. Adıgüzel iddialarla ilgili yaptığı açıklamasında da "Sahipsiz kalan çocuklar için kendi ailesinin ve kültürünün çok aksi yönde farklı bir düşünce tarzında yapılara teslim edilmesi bu çocukları bize emanet bırakan anne babalarına karşı ihanettir" ifadelerini kullanmıştı.

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