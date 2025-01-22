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Depremzede kadına odun ateşinde pişirdiği kömbe geçim kaynağı oldu! 4 kişiye istihdam sağladı

22.01.2025 16:05
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Kahramanmaraş'ta 4 çocuk annesi kadın, deprem sonrası açtığı iş yerinde yaptığı kömbeler geçim kaynağı olurken, 4 kişiye de istihdam sağladı.

Depremzede kadına odun ateşinde pişirdiği kömbe geçim kaynağı oldu! 4 kişiye istihdam sağladı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde depremden sonra iş yeri açan 39 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Yılmaz, "Çocuklarımın ihtiyaçlarını gidermek için odun ateşinde kömbe yapıp satmaya başladım. Şu an bu iş benim geçim kaynağım oldu. Burada 4 elemanıma da de iş imkanı sağlıyorum" dedi.

Eşinin desteği ile burada Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye başladığını söyleyen Yılmaz, "Deprem sonrası güzellik uzmanı belgemi aldım ve iş yerimi kurdum.

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Deprem sonrası inşaatlardan dolayı iş yerimde randıman alamayarak anne, baba mesleği olan kömbe yapmaya başladım.

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Burada güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Eşimin de desteği ile birlikte bu iş yerinde Kahramanmaraş halkına hizmet etmekten mutluluk duyuyorum.

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Kömbe Afşin ilçemize ait. Bunların çeşitleri var. Tercihen müşterilerimizin de yönlendirmesiyle isteğe bağlı her kömbeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

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(İHA)

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deprem kömbe tarifi Kahramanmaraş kadın girişimci yaşam Kadın Philips Yaşam Kategorisi
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