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Depremzede öğrencileri Konya'ya götürüyordu! Kahreden kaza... Otobüs, kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

23.02.2023 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, Adana’da kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Depremzede öğrencileri Konya'ya götürüyordu! Kahreden kaza... Otobüs, kamyona çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı. 2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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