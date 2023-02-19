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Depremzedenin sözleri yürekleri dağladı! "Gömüldüğünü bile göremedim"

19.02.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden diyaliz hastası Ali Özdemir ve eşi Fatma Özdemir'in depremde evleri yıkıldı. Yakın akrabalarından 7 kişiyi depremde kaybeden depremzede çift, Kocaeli'ye geldi. Hastanedeki tedavisi devam eden Ali Özdemir, deprem anında evde diyaliz makinesine bağlı olduğunu söylerken, kendisi gibi depremzede olan eşi Fatma Özdemir ise afet anında yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. "Sanki kıyamet koptu" diyen depremzede kadının sözleri yürekleri dağladı.

Depremzedenin sözleri yürekleri dağladı! "Gömüldüğünü bile göremedim"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerinden tahliye edilen vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli illerinde güvenli alanlara yerleştirildi. Hatay'ın Antakya ilçesinde ikamet eden Ali ve Fatma Özdemir çiftinin de depremde evleri yıkıldı. Yakın akrabalarından 7 kişiyi depremde kaybeden çift, Kocaeli'de yaşayan kızlarının yanına geldi. Diyaliz hastası olan ve deprem sebebiyle makineye bağlanamayan Ali Özdemir, Kocaeli'de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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"DEPREM ANINDA EVDE DİYALİZ MAKİNESİNE BAĞLIYDIM"

Hastanedeki tedavisi devam eden Ali Özdemir, "Apartmanın altında bulunan dükkan ezildi, yok oldu. Dükkanın kolonları bizim evin içerisinden çıktı. Deprem anında evde diyaliz makinesine bağlıydım. Kapılardan çıkamadık. Ailemle pencere balkonundan dışarıya çıktık. Sarsıntı ve ses bittikten sonra hareket edebildik. Ölümle kalım arasında bir şeydi. Deprem anında çok uzun bir süreden geçmiş gibiydik ama göz açıp kapayana kadar da her şey bitmişti. Sabaha kadar dışarda yağmurda bekledik, biraz komşunun arabasına sığındık. Herkes perişandı. Kocaeli’ye kızımın yanına geldik. Kayınvalidem, 3 yeğenim olmak üzere ailemden 7 kişiyi kaybettim. Telaş içinde olduğumuz için başka ölen var mı bilmiyoruz. Memleket harap oldu. Hani derler ya taş üstünde taş kalmadı’ öyle bir şey işte. Böyle bir şeyi Allah kimseye göstermesin" dedi.

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"ANNEMİN TOPRAĞA GÖMÜLDÜĞÜNÜ BİLE GÖREMEDİM"

Yaşadığı zor anları gözyaşlarıyla anlatan Fatma Özdemir ise, "Sanki kıyamet koptu. Kendimizi nasıl dışarıya atacağımızı şaşırdık. Güzelim memleketimiz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, sevdiklerimiz herkes perişan oldu. Ölümüz dirimiz, her birimiz bir yere savrulduk. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Annem enkaz altında kaldı. Annemin toprağa gömüldüğünü bile göremedim. Annem 4 gün sonra enkaz altından çıktı. Çok kötü bir his, anlatılması tarifsiz. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimiz darmadağın oldu. Zaten biz kiracıydık, evimiz de artık yok. Memleketimiz geri toparlanır mı onu da bilmiyoruz" diye konuştu.

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Öte yandan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şu ana kadar 230 depremzedenin tedavi edildiği öğrenildi. (İHA)

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deprem Hatay Antakya

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